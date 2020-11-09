Ватикан: управление фондами Госсекретариата переходит к APSA

Материальными и финансовыми фондами Государственного секретариата Ватикана вскоре будет заниматься Управление имуществом Апостольского Престола (APSA), а их контролем – Секретариат по экономике. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По сообщению директора Зала печати Ватикана Маттео Бруни, 4 ноября Святейший Отец встретился с руководителями ватиканских органов, которых коснутся эти перемены. На собрании были приняты меры по содействию просьбе Папы Франциска, выраженной в его письме кардиналу Паролину (от 25 августа) о передаче административного управления фондами Госсекретариата.

«На том же заседании, – отметил глава пресс-службы, – Папа создал Комиссию по переходу и контролю, которая вступила в силу незамедлительно». В её состав вошли заместитель госсекретаря по общим вопросам, президент Управления имуществом Апостольского Престола и префект Секретариата по экономике.

Зал печати также опубликовал письмо Святейшего Отца ватиканскому госсекретарю, в котором Папа называет своё решение одним из элементов реформы Римской Курии, направленным на более евангельское, прозрачное и эффективное управление финансами.