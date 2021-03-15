Уполномочена ли Церковь благословлять однополые союзы?

Конгрегация вероучения ответила на dubium (сомнение в области доктрины и нравственности, по которому Конгрегация выносит авторитетное суждение) по поводу благословения однополых союзов: «Уполномочена ли Церковь благословлять однополые союзы?». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«В некоторых церковных кругах, – говорится в Responsum Конгрегации, – распространяются проекты и предложения, касающиеся благословений союзов между людьми одного пола. Нередко эти проекты мотивированы искренней волей принимать и сопровождать людей с гомосексуальностью, которым предлагаются пути духовного роста, дабы и те, кто выражают гомосексуальные наклонности, могли получить необходимую помощь, чтобы понять и до конца исполнить волю Божию в своей жизни» (ср. AL 250). На этом духовном пути важную роль могут сыграть Слово Божье, молитва, участие в церковных литургических действах, дела милосердия, так чтобы каждый человек мог свободно и ответственно ответить на призвание, проистекающее из Крещения, – поскольку Бог, как и Церковь, любит каждого человека.

Среди литургических действий Церкви особое место занимают сакраменталии (священнодейственные обряды), имеющие прежде всего духовный эффект. Посредством сакраменталий люди «получают расположение к принятию первостепенного действия Таинств, а различные жизненные обстоятельства освящаются» (SC 60). Согласно Катехизису Католической Церкви, сакраменталии не дают благодати Святого Духа, как Таинства, но церковной молитвой они подготавливают к ее принятию и располагают человека к сотрудничеству» (ККЦ, 1670). К сакраменталиям относятся и благословения. «Чтобы соответствовать природе сакраменталий, – гласит документ Конгрегации вероучения, – когда призывается благословение на определенные человеческие отношения, помимо прямого намерения их участников необходимо, чтобы предмет благословения был объективно и достоверно упорядочен к принятию и проявлению благодати, в соответствии с замыслами Бога, вписанными в творение и всецело явленными Иисусом Христом. Таким образом, с церковным благословением совместимы только те вещи, которые как таковые направлены на служение этим замыслам». По этой причине недопустимо благословлять такие отношения или партнерства, в том числе стабильные, которые подразумевают сексуальную практику вне брака (то есть вне нерасторжимого союза между мужчиной и женщиной, по своей природе открытому для передачи жизни).

Кроме того, уточняется далее в документе Конгрегации, благословение однополых союзов не может быть дозволенным, поскольку оно может стать своего рода имитацией или аналогией брачного благословения, призываемого на мужчину и женщину в Таинстве Брака. Нет никаких оснований для того, чтобы уподоблять однополый союз замыслу Бога о браке и семье или проводить с между ними аналогию, даже отдаленную.

Далее утверждается, что запрещение благословений однополых союзов не следует считать проявлением несправедливости и дискриминации, поскольку этот запрет отвечает истине о литургическом обряде и церковному пониманию сакраменталий. «Христианская община и пастыри, – читаем далее в тексте Responsa, – призваны с уважением и тактом принимать людей с гомосексуальными наклонностями, и они призваны найти более подходящие способы, соответствующие учению Церкви, чтобы возвещать Евангелие в его полноте. В то же время люди с гомосексуальными наклонностями должны признать искреннюю близость Церкви и с искренней расположенностью принять учение Церкви, которая о них молится, сопровождает их, разделяя с ними путь христианской веры».

Данные ответ на dubium о благословении однополых союзов не исключает возможность благословения отдельного человека с гомосексуальной наклонностью, если этот человек изъявляет волю жить в верности Божьему замыслу, изложенному в церковном учительстве. Этот ответ однако запрещает любую форму благословения, тяготеющую к признанию союзов между такими людьми. «Церковь напоминает, что Сам Бог не прекращает благословлять каждого из Своих детей, странствующих по этой земле, поскольку для Него ʺмы важнее всех грехов, которые могли бы совершитьʺ. Но Он не благословляет и не может благословить грех: Он благословляет грешного человека, дабы тот признал себя частью Его любвеобильного замысла и позволил Ему себя преобразить. В самом деле, Он ʺпринимает нас такими, как мы есть, но никогда не оставляет нас такими, как мы естьʺ», – говорится в заключительной части документа, цитирующей слова Папы Франциска на общей аудиенции 2 декабря 2020 года. «По вышеизложенным причинам Церковь не уполномочена и не может быть уполномочена благословлять союзы между людьми одного пола в вышеупомянутом смысле», – подытоживает Responsum.