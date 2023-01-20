Умер итальянский отшельник, пророк и «друг обездоленных»

17 января в кафедральном соборе Палермо состоялась Месса погребения брата Биаджо Конте, миссионера-мирянина, основателя «Миссии надежды и любви», отшельника и пророка наших дней. Сицилийский подвижник скончался после продолжительной болезни, сообщает Vatican News.

В телеграмме соболезнований, адресованной архиепископу Палермо монсеньору Лорефиче, Папа Франциск называет брата Биаджо «самоотверженным миссионером милосердия и другом обездоленных». Именно в бедняках новопреставленный видел лик Самого Иисуса, неустанно неся им утешение, защиту и надежду. Папа подчеркивает «мужественное евангельское свидетельство этого ученика Христова, который зажег пламя любви в городе Палермо и в сердце тех, кто с ним встречался».

Примером бесстрашного свидетельства Биаджо Конте были его неоднократные послания к власть имущим: так, удалившись в скит в июне 2020 года, в разгар пандемии, нравственного и общественно-экономического кризиса в Италии, подвижник предостерегал общество от проявлений зла, из-за которых люди погружаются «во мрак, в темноту, в пустоту, незавершенность и ничтожность». В числе таких зол он назвал алкоголь, наркотики, азартные игры, моду, принижающую тело человека, нечестную журналистику, загрязнение окружающей среды, производство оружия, манипуляции с эмбрионами и эвтаназию. Обращаясь к госучреждениям, Конте писал: «Вы должны подавать добрый пример и быть хорошими управителями. Прошу вас, давайте не будем соглашаться и смиряться с тем, что наши граждане живут и умирают в пороках и нездоровых наслаждениях, в рабстве негативных зависимостей».