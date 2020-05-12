Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры

Архимандрит Илиан (Племенюк) из Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде скончался в понедельник от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает рабочая группа при Патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Это уже четвертая подтвержденная смерть насельника Лавры в результате заражения COVID-19, сообщает РИА Новости.

«Одиннадцатого мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Илиан (Племенюк)», – говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале. Ранее по той же причине скончались главврач Лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).