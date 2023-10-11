Умер Чарльз Фини – миллиардер, отдавший все свое состояние на помощь другим

Предприниматель и благотворитель из США Чарльз (Чак) Фини скончался 9 октября 2023 г. в возрасте 92 лет, сообщили в основанном им фонде Atlantic Philanthropies. До последнего времени он вместе с супругой много путешествовал, уже 30 лет у них не было своей машины, и они жили в недорогом съемном жилье.

Много лет назад он передал свое состояние, заработанное на создании магазинов беспошлинной торговли в аэропортах, в фонд, распределивший с тех пор более 8 млрд долларов на благотворительные проекты в разных странах.

«Я не вижу причин откладывать пожертвования, когда так много добра можно добиться, поддерживая стоящие дела, – заявил тогда благотворитель. – Кроме того, гораздо веселее отдавать, пока жив, чем отдавать, когда уже мертв, не правда ли?».

«Чак Фини был выдающимся предпринимателем, гражданином мира и другом нуждающихся людей. Совершив беспрецедентный акт щедрости, он тайно раздал почти все свое состояние в начале 1980-х годов, чтобы расширить возможности и добиться лучших результатов для тех, кто несправедливо обездолен или уязвим в жизненных обстоятельствах”- ”, – рассказал бывший председатель правления Atlantic Philanthropies Питер Смитэм.



Джеймс Бонд филантропии

Его отношение к деньгам резко расходилось с отношением к богатству его бывшего партнера по бизнесу. Роберт Миллер, 293-й самый богатый человек в мире с состоянием в $6 млрд, владелец нескольких роскошных особняков в разных концах света, был его однокурсником по Корнуэльскому университету. Вместе они придумали и запустили в 1960 году сеть розничных магазинов в аэропортах – сначала для военнослужащих, а затем всех остальных путешественников. Сегодня это империя Duty Free Shopping Group – управляет более 420 бутиками беспошлинной торговли в 11 международных аэропортах.

Уже в семидесятых Фини начал помогать, причем для него было важно делать это анонимно – во время перелетов он вырезал из газет истории и просьбы самых обездоленных людей и посылал им чеки. В восьмидесятых он перевел свое состояние, несколько миллиардов прибыли, в фонд Atlantic Philanthropies и начал тратить на благотворительность масштабно – и тайно. Forbes из-за этого назвал его «Джеймсом Бондом филантропии».

В то время как многие богатые филантропы нанимают армию пиарщиков, чтобы трубить во все трубы о своих пожертвованиях, Фини приложил немало усилий, чтобы сохранить свои дары в тайне. Анонимность была раскрыта после того, как Фини настоял на продаже своей доли бизнеса в 1996 году – Миллер этого не хотел, подал в суд и тут выяснилось, что, по факту, Фини уже давно ему не партнер – партнером является благотворительный фонд, чья цель – раздать миллиарды нуждающимся.



Военный радист – гостиничный администратор

Несколько крупных грантов от Atlantic Philanthropies получила альма матер Фини, Корнельский университет – элитный вуз США, который когда-то принял его, радиста ВВС США, только что вернувшегося с войны в Корее, в Школу гостиничного администрирования – в рамках бесплатной поддержки для военнослужащих.

Фини родился в Нью-Джерси во время Великой депрессии, в семье иммигрантов из Ирландии. Окончил среднюю школу при католическом монастыре – позже он вспоминал, что потребность благотворить появилась у него благодаря тамошней обстановке. И еще – пример матери, которая, несмотря на очень скромные доходы семьи, всегда умудрялась протянуть руку и поддержать кого-то еще. В одном из редких интервью Фини сказал: «Я всегда сочувствовал людям, которым тяжело в жизни. И мир полон людей, которым не хватает еды». В 2012 году средняя школа, которую окончил Фини, получила от него крупнейшее пожертвование от одного человека за всю свою историю, $250 тыс.

Боролся за отмену казни и мир в Северной Ирландии и Ираке

На пике своего развития в фонде Atlantic Philanthropies было более 300 сотрудников и работало десять международных офисов в семи разных часовых поясах. Фини разработал стратегию и поставил цель – внести исторические изменения на местах. Не в пример своей скромной и непубличной личной жизни, здесь он действовал щедро и ва-банк. «Мы должны успеть как можно больше», – говорил он своей команде.

В Ирландии Фини преобразовал университетское образование, открыв бесплатные возможности для многих студентов и помог установить мир в Северной Ирландии. Без него ирландское образование сегодня выглядело бы совершенно иначе, подчеркивают эксперты. Усилиями фонда была модернизирована система здравоохранения во Вьетнаме – она стала более справедливой и качественную медицинскую помощь смогли получать люди по всей стране. На родине, в США, Фини поддерживал кампанию за ускорение отмены смертной казни для несовершеннолетних и помогал детям, не имеющим медицинской страховки, получить ее. Обеспечил жизненно необходимыми лекарствами миллионы людей, больных ВИЧ/СПИДом в Южной Африке. В 2003 году он присоединился к маршу протеста в Лондоне против вторжения в Ирак.

Среди других крупных подарков последних лет: $177 млн на поиск лекарства от деменции в Ирландии и Калифорнии; $176 млн Международному институту здоровья мозга при Калифорнийском университете в Сан-Франциско; $350 млн на строительство технологического кампуса для студентов на острове Рузвельта в Нью-Йорке; $100 млн на открытие современной больницы Mission Bay в Сан-Франциско.



Отдавай, пока жив

Точная дата закрытия фонда, когда будут потрачены последние доллары, была назначена Фини много лет назад – и его мечта исполнилась.

Как филантроп, он стал пионером инициативы Giving While Living в 2010 году – призыв к самым богатым людям планеты пожертвовать как минимум половину своего состояния на масштабные благотворительные программы при жизни, а не после смерти. Мы все равно не сможем забрать деньги с собой в могилу – так какой смысл «сидеть на них»? Гораздо приятнее видеть своими глазами, как к лучшему изменилась жизнь людей благодаря вам – попробуйте, вам понравится, призывал Фини своих коллег по клубу богачей.

Его слова и личный пример щедрости и смелых вложений возымели действие – сегодня десятки и сотни из списка Forbes идут по его стопам. «Чак – образец для всех нас, – сказал о его благотворительной работе Уоррен Баффет, другой щедрый филантроп. – Мне понадобится двенадцать лет после моей смерти, чтобы сделать то, что он делает при своей жизни».

У Atlantic Philanthropies было время задокументировать свою историю в отчетах, поразмышлять о победах и поражениях и разработать стратегию, которой будут следовать другие некоммерческие организации – это еще один подарок Фини.



Евангелие богатства

На взгляды Фини глубоко повлияло эссе «Евангелие богатства» Эндрю Карнеги, американского промышленника-миллиардера XIX века, который тоже раздал свое богатство. В эссе Карнеги пишет, что «миллионер – лишь попечитель для бедных». Этот исторический документ 1889 года считается основополагающим в благотворительности США и вдохновил многих участников списка Forbes по всему миру. Еще одна известная цитата Карнеги оттуда: «Человек, который умирает богачом, умирает с позором».

14 сентября 2020 года Чак Фини вместе с женой Хельгой Фини подписали в Сан-Франциско документы, знаменующие закрытие Atlantic Philanthropies после четырех десятилетий международных пожертвований. В ответ на вопрос, не жалко ли расставаться с $8 млрд, Фини ответил с улыбкой: «Я не вижу причин откладывать пожертвования, когда так много добра можно добиться, поддерживая стоящие дела. Кроме того, гораздо веселее отдавать, пока жив, чем отдавать, когда уже мертв, не правда ли?».



Источник: Милосердие.ru