Укреплено правовое положение Церкви в Чехии

24 октября в Праге представители Св. Престола и поместной Католической Церкви с одной стороны и представители правительства Чехии – с другой подписали Соглашение по некоторым правовым вопросам. Сообщает русская служба Vatican News.

Документ состоит из 16 параграфов и, как сообщает Зал печати Ватикана, он направлен на «дальнейшее укрепление дружеских отношений между Св. Престолом и Чешской Республикой, способствуя плодотворному сотрудничеству между Церковью и государством в продвижении общего блага и духовных ценностей».

Соглашение обеспечит еще больше гарантий религиозной свободы верных Католической Церкви и свободы для Церкви в осуществлении собственной миссии. В документе подчеркивается право на свободу мысли, совести и вероисповедания не только для католиков, но для всех граждан, в соответствии с нормами международного права. В нем утверждается, что свобода культа может быть регламентирована исключительно законами, а не подзаконными актами и лишь в той мере, какая необходима для защиты общественного порядка, здоровья и прав других людей.

Согласно новому Соглашению, государство признает право Католической Церкви действовать согласно собственным правилам путем самоуправления, а также свободно назначать служителей культа. Важным пунктом Соглашения является обеспечение права на отказ по соображениям совести в контексте воинской службы и здравоохранения. Соглашение защищает неприкосновенность сакраментальной печати (тайны исповеди) без каких-либо оговорок и условий, а также аналогичной конфиденциальности в отношении пастырских работников. Признается право Церкви учреждать образовательные и каритативные центры, оказывать духовную и пастырскую помощь в структурах социальной поддержки, в медицинских и пенитенциарных учреждениях. Помимо этого, Соглашение облегчает пастырское окормление членов вооруженных сил и правоохранительных органов.

Соглашение вступит в силу в первый день месяца после ратификации обеими сторонами.



(На фото — премьер-министр Чехии Петр Фиала и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин)