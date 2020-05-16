Украинские католические епископы выступили решительно против суррогатного материнства

Католические епископы Украины обратились к правительству и ко всем людям доброй воли с воззванием против практики суррогатного материнства, которая в этой стране является законной. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В обращении, подписанном главой УГКЦ Верховным Архиепископом Киевским и Галицким Святославом Шевчуком и председателем Конференции католических епископов латинского обряда архиепископом Мечиславом Мокшицким, феномен суррогатного материнства осуждается как одна из «патологий в современной общественной жизни», которые проявились во время пандемии коронавируса. Авторы обращения, в частности, ссылаются на видеозапись, сделанную в одной из киевских клиник: она показывает 46 новорожденных, которых заказчики не забрали из-за закрытия границ. «Новорождённые лежат в современных инкубаторах, лишённые материнского прикосновения, родительского тепла, самоотверженной заботы, так нужной им любви, зато рассматриваются как приобретённый продукт, за которым явился покупатель. Такую демонстрацию пренебрежения человеческой личности, её достоинства – трудно и представить», – утверждают католические епископы, подчеркивая, что практика суррогатного материнства – это нравственное зло, приводящее к многочисленным страданиям для всех вовлеченных лиц. Эта практика основана на принципе купли-продажи функций человеческого тела, что совершенно недопустимо, ведь каждый ребенок – это дар Божий, и его следует принимать внутри брака мужчины и женщины. Каждый ребенок имеет право быть зачатым естественным способом и родиться в атмосфере семейной любви. Суррогатное материнство попирает это право и делает невозможным для Украины путь развития. Никакие обстоятельства не могут оправдать суррогатное материнство, поэтому необходимо запретить международную торговлю детьми и суррогатное материнство на Украине в любой его форме. Иерархи призывают обеспечить рожденным детям надлежащую опеку и возможность усыновления. В то же время, подчеркивается в тексте обращения, необходимо уделять больше внимания семейной политике в стране и позаботиться о том, чтобы матерям не приходилось торговать своим телом и своими детьми ради выживания собственной семьи.