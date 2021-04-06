Уходя в отставку, Бенедикт XVI думал, что ему осталось жить считаные месяцы

Объявляя 28 февраля 2013 года о своем уходе с Престола Святого Петра, Бенедикт XVI полагал, что ему осталось жить считаные месяцы. Об этом рассказал в ходе онлайн-конференции, организованной австрийским Институтом религиозности в психиатрии и психотерапии (RPP), личный секретарь немецкого Понтифика архиепископ Георг Генсвайн. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на католический ресурс Die Tagespost.

В начале 2013 года «и ему [Бенедикту XVI], и мне – могу в этом признаться – тогда казалось, что ему отпущено несколько месяцев – никак не восемь лет», цитирует Генсвайна немецкий католический ресурс Die Tagespost. В своем выступлении немецкий иерарх рассказал о личных отношениях, которые сложились у него с Папой на покое. После смерти своего отца Генсвайн стал относиться к Йозефу Ратцингеру как к отцу, между ними возникло особое доверие и близость, которая, в частности, проявляется во время совместной молитвы Розария. Покидая Престол Святого Петра, Папа Ратцингер не думал, что ему предстоит прожить в садах Ватикана хотя бы несколько лет, он ожидал скорой кончины. «Однако дело приняло совершенно иной оборот», – отметил архиепископ Генсвайн. Бенедикт XVI живет в монастыре «Матерь Церкви» уже восемь лет, и 19 апреля ему исполнится 94 года.

Что касается конронавирусных ограничений, то они, по сути дела, мало отразились на образе жизни Папы на покое, добавил Генсвайн. «Можно сказать, что Папа Бенедикт, уходя в отставку восемь лет назад, продемонстрировал всем нам всем эксперимент самоизоляции», – сказал секретарь Понтифика. При этом архиепископ выразил глубокую озабоченность «сопутствующим ущербом» от пандемии – ущербом психологическим. Нынешний период он охарактеризовал как «время разделений и решений». Глубокий кризис, охвативший всё общество, не обошел стороной и Церковь, внутри которой сегодня отмечаются такие разномыслия, каких не было уже на протяжении нескольких веков, считает Высокопреосвященный Георг Генсвайн. Упомянув ситуацию в католической общине Германии, архиепископ допустил, что разные епископы будут по-разному отвечать на вопросы, стоящие на повестке дня.

Членами Церкви являются как святые, так и преступники: как Мать Тереза, так и бывший кардинал МакКаррик, продолжил Генсвайн. И святые иногда могут не понимать, что близкие к ним люди – на самом деле преступники; примером тому является то доверие, которое Иоанн Павел II оказывал основателю «Легионеров Христа» Марсиалю Масиэлю Дегольядо, который, как выяснилось позже, был виновен в финансовых и сексуальных злоупотреблениях. «Святые не ясновидящие и не волшебники», – подчеркнул немецкий иерарх.

По словам архиепископа Генсвайна, христианская вера «противостоит всякому страху, прежде всего через таинства Евхаристии и Покаяния»: эти два Таинства являются «можно сказать, Божественным лекарством». Сам он каждое утро совершает Евхаристию с Бенедиктом XVI в монастырской часовне, и примерно раз в три недели исповедуется. Выступая на форуме психиатров и психотерапевтов, архиепископ Георг Генсвайн также раскрыл свой личный «рецепт»: «Постоянное обращение к Богу во Христе Иисусе укрепляет меня больше, чем любое лекарство».