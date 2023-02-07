УГКЦ переходит на новый литургический календарь

Подвижные праздники будут по-прежнему отмечаться по юлианскому календарю, а непреходящие — по григорианскому. Сообщает русская служба Vatican News.

С 1 сентября 2023 года, то есть с начала нового литургического года в византийской традиции, Украинская Греко-Католическая Церковь будет использовать григорианский календарь для священнопразднования непреходящих праздников, таких как Рождество, Богоявление и литургическое воспоминание святых. При этом расчёт по юлианскому календарю сохранится для даты Пасхи и связанных с ней праздников.

О решении Синода греко-католических епископов Украины, собиравшегося 1 и 2 февраля, предстоятель УГКЦ Верховный архиепископ Святослав Шевчук сообщил 6 февраля в эфире передачи «Живе ТБ». Решение относится к территории Украины.

Общины и приходы, которые не чувствуют себя готовыми к подобному шагу, могут получить от епархиального епископа разрешение отложить этот переход не более чем до 2025 года.

Поясняя причины принятого решения, глава УГКЦ сказал, что еще недавно вопрос календаря вызывал разногласия. Однако в течение последнего года этот выбор постепенно созрел среди украинцев. «Сегодня, — сказал он, — большинство наших верующих желает этой реформы. Ее поддерживают 90 процентов паствы».

Пасха будет по-прежнему священнопраздноваться вместе с православными, с надеждой на положительный исход переговоров на высшем уровне по случаю 1700-летия Никейского собора, которое будет отмечаться в 2025 году, — чтобы найти общую дату, когда все христиане смогут совместно праздновать самое важное торжество литургического года.