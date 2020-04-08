Учреждена новая Комиссия по изучению женского диаконата

В ходе недавней аудиенции кардиналу Луису Франсиско Ладариа Ферреру, префекту Конгрегации вероучения, Папа Франциск объявил о своем решении учредить новую ватиканскую Комиссию для изучения женского диаконата. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Об этом намерении Папа заявлял ещё в октябре 2019 года, на завершение Синода епископов по Амазонии; его мотивом было желание продолжить начатое исследование и «прояснить, каким образом в ранней Церкви осуществлялся постоянный диаконат».

Председателем новой комиссии назначен архиепископ Аквилы кардинал Джузеппе Петрокки, а секретарём – монсеньор Дени Дюпон-Фовиля, официал Конгрегации вероучения. В состав нового органа вошли учёные из Франции, Италии, США, Испании, Великобритании, Украины и Швейцарии; среди них пятеро женщин.

Первую исследовательскую комиссию по вопросам женского диаконата Епископ Рима учредил в 2016 году, однако в итоге был достигнут лишь частичный результат. Святейший Отец подробно рассказал об этом на встрече с Международным союзом главных настоятельниц (UISG) 10 мая 2019 года: Папа Франциск передал монахиням результаты работ комиссии, назвав их хоть и небольшим, но «шагом вперёд».