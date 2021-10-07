Учреждена Епископская конференция пяти стран Центральной Азии

Конгрегация евангелизации народов провела административную реформу в отношении Епископских конференций пяти стран Центральной Азии: теперь Церкви Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана имеют одну общую Епископскую конференцию.

Об этом декрете ватиканской конгрегации было объявлено в Нур-Султане в ходе 41-го Пленарного заседания Конференции католических епископов Казахстана, которое в последний раз проходило в прежнем формате. На встрече присутствовали все епископы и ординарии страны, а также Апостольский нунций в Казахстане монсеньор Фрэнсис Ассизи Чулликатт. Епископы поздравили с хиротонией вспомогательного епископа Карагандинской епархии Евгения Зинковского.

На повестке дня были актуальные пастырские задачи, стоящие перед поместной Церковью, подготовка епархий к предстоящему Синоду Епископов, координация работы местных католических СМИ, утверждение перевода на казахский язык основных христианских молитв, ход процесса беатификации Слуги Божьей Гертруды Детцель, умершей в Караганде в 1971 году.

Епископы посвятили Католическую Церковь в Казахстане небесному заступничеству святого Иосифа, а также провели в Нур-Султане мероприятия по случаю 20-летия апостольского визита в Казахстан святого Папы Иоанна Павла II.



Источник: Vatican News

Фото — catholic-kazakhstan.org