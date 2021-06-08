Ученые из России создадут 3D-модель раннехристианского храма в Алеппо

Российские ученые построят с помощью беспилотника 3D-модель раннехристианского храма в Алеппо, расположенного в медресе Аль-Халавия, сообщила журналистам заместитель директора института истории и материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

По ее словам, в медресе вписан храм святой Елены, датируемый V веком нашей эры, это один из самых ранних христианских храмов. Соловьева отметила, что такие храмы являются источником всех христианских архитектурных канонов, присутствующие там элементы можно найти даже в православных церквях.

«У нас конечный результат работы — создание 3D-модели, геоинформационной системы. Это такой электронный архив всего о каждом памятнике, где есть история исследования, история жизни, создания, процветания, история ремонтов, архивные все материалы. Эта геоинформационная система будет представлена мировому сообществу, которое, я надеюсь, задумается о сохранении объектов», — рассказала она.

Соловьева сообщила, что храм сильно пострадал во время войны, в том числе от мародеров, и требует незамедлительной реставрации. «Особенно пострадал купол, если сейчас не принять мер по консервации, он развалится», — добавила ученый.

Как рассказал научный сотрудник института истории и материальной культуры РАН Егор Блохин, с помощью дрона создается множество фотографий храма под разными ракурсами, затем они обрабатываются, формируется 3D-модель памятника. Кроме того, с помощью тепловизора ученые определяют температуру камней и выявляют наиболее слабые места конструкции здания.

«Находиться здесь опасно. Здесь все уничтожено, но восстановить это можно. Все принадлежит нашей истории, мы очень хотим сохранить это наследие. Мы благодарны всем, кто помогает нам, всем, кто восстанавливает. Ваши специалисты помогут нам с историческими документами. Все это поможет в восстановлении», — прокомментировал директор Департамента архитектуры города Алеппо Сахр аль-Аби.



Источник: ТАСС