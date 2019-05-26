Убит еще один католический священник…

19 мая католический священник Ландри был убит в своем доме в Бейре, втором по величине городе Мозамбика. Священник получил ножевые ранения, он был доставлен в центральную городскую больницу, где впоследствии умер от ран, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные христианские информагентства.

«Мы соединяем наши сердца с сердцами наших братьев и сестер в Африке, которые находятся в боли, в молитве и в доверии к Тому, Кто жестоко умер на кресте, прощая своих агрессоров. Мы просим Господа, чтобы там, где смерть стремится одержать верх, вместо этого побеждала жизнь», — говорится в заявлении Конгрегации Святейших Сердец Иисуса и Марии, к которой принадлежал отец Ландри. Он был директором Института для слабовидящих в городе Бейра (Instituto de Deficientes Visuais da Beira — IDV), а также участником антикоррупционных программ в Общине Святого Эгидия — учреждении, посвятившем себя делам благотворительности, евангелизации и водворения мира во всём мире.

Отец Ландри — десятый по счету священник, убитый в с начала этого года.