У Папы Франциска – новый личный секретарь

Папа Франциск назначил доктора богословия священника Гонсало Эмилиуса на должность своего личного секретаря: уругвайский священнослужитель сменит на этом посту отца Фабиана Педаккио, который работал со Святейшим Отцом с 2013 по 2019 год и месяц назад перешёл в Конгрегацию по делам епископов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Отец Гонсало Эмилиус родился в 1979 году в Монтевидео, в состоятельной семье неверующих и бабушки-еврейки. Юноша пришёл к вере в Бога, поражённый энтузиастичным свидетельством священников, которые, рискуя жизнью, служили беспризорникам. Гонсало принял решение стать пресвитером и посвятить жизнь бедной и отверженной молодёжи; рукоположение он принял в 2006 году. Именно тогда – услышав о его работе с детьми улицы – с ним познакомился по телефону тогдашний архиепископ Буэнос-Айреса кардинал Хорхе Марио Бергольо. В родном Уругвае отец Эмилиус был директором средней школы имени Иоанна Павла II, два года он изучал богословие в Риме.

Известность к отцу Эмилиусу пришла утром 17 марта 2013 года, когда новоизбранный Папа Франциск заметил его в толпе паломников, собравшихся у ватиканских Врат Святой Анны: Епископ Рима пригласил молодого священника зайти вместе с ним в церковь, где должна была быть отслужена его первая – после избрания – Месса в присутствии верующих. В конце Мессы Святейший Отец подозвал отца Гонсало к себе и представил его всем присутствовавшим, попросив помолиться о пресвитере и о его служении беспризорным детям.

На следующий день после этого события в интервью газете L’Osservatore Romano отец Эмилиус рассказал, что его всегда поражала способность тогдашнего архиепископа Бергольо объединять различные ценности и собирать их в одном направлении: «Эта его способность была решающей для моей жизни. Он научил меня видеть лучшее, что есть в каждом человеке, каким бы иным он ни казался, и использовать это на благо всех».

Уругвайский пресвитер будет сотрудничать с нынешним Папским секретарём священником Иоаннисом Лахжди Гайдом.