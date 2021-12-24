У христиан большинства стран мира наступил рождественский сочельник

У католиков, протестантов и последователей большинства Православных церквей по всему миру в эту пятницу наступил особо торжественный день — сочельник, который предшествует празднику Рождества.

В этом году, как и в предыдущем, Рождество состоится с учетом ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил подданных, что до Нового года дополнительные ограничения вводиться не будут, однако не исключил ужесточения противовирусных мер в 2022 году. Тем не менее традиционные гуляния, которые обычно проходят на Трафальгарской площади в Лондоне, были отменены.

В Германии введут новые строгие меры против COVID-19, в том числе запрет на посещение спортивных и культурных мероприятий, однако они вступят в силу уже после рождественских дней.

«Опыт последних двух лет показал нам, что Рождество и Пасха не становились серьезными рассадниками инфекции», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, пока что немецкие семьи относились к празднованию Рождества «осторожно и ответственно», поэтому новые ограничения больше направлены непосредственно на новогодние гуляния.

Во Франции, по предварительным расчетам, около 500 тыс. человек проведут Рождество в самоизоляции. С 16 декабря число новых случаев заражения вирусом превышало 50 тыс. ежедневно, а 22 декабря сообщалось о 84,2 тыс. случаях за сутки. Все эти люди будут вынуждены встретить Рождество в одиночестве, поскольку, согласно французским законам, все граждане, сдавшие положительный тест, обязаны провести на самоизоляции десять дней.

Во всем мире Рождество пройдет 25 декабря. Исключение составляют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января — по юлианскому календарю.

Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных Православных церквей, за исключением упомянутых четырех, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь (оба календаря совпадают до 2800 года).

По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением.

Главным местом торжеств в Москве, по традиции, станет Кафедральный собор Непорочного Зачатия, сообщает Интерфакс.

А в Новосибирске главную Мессу Навечерия в Кафедральном соборе возглавит Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт.