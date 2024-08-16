У берегов Англии обнаружен затонувший корабль XIII в., перевозивший материалы для отделки собора в Солсбери (+ ФОТО)

У южных берегов Англии обнаружен затонувший корабль XIII века с грузом надгробных плит и декоративных элементов из пурбекского мрамора, предназначенных для отделки собора в Солсбери, передает «Седмица» со ссылкой на Heritage Daily.

Морские археологи из Борнмутского университета работают над консервацией обломков единственного сохранившегося средневекового торгового судна в Англии, затонувшего в заливе Стадленд в 1250 г., во время правления Генриха III.

Воды у южных берегов Англии печально известны из-за того, что там часто происходили кораблекрушения по причине мощных подводных течений и многочисленных песчаных отмелей. В этом районе было найдено много старинных затонувших кораблей, однако корабль XIII века оказался древнейшим из них. Обломки корабля были занесены песком, поэтому их долгое время принимали за естественный выступ морского дна.

«В XIII веке ежедневно вдоль берегов и по рекам Англии перевозились тысячи тонн грузов», – заявил Том Казинс из Борнмутского университета. – «Однако о торговых сетях, по которым доставлялись материалы для строительства таких крупных сооружений, как Солсберийский собор, известно очень мало, в основном из-за небольшого количества сохранившихся на морском дне затонувших кораблей»

«Хотя потеря корабля была катастрофической в то время, сегодня обломки судна предоставляют уникальную возможность исследовать ключевой период в истории Европы», — добавил Казинс. –«Изучая следы кораблекрушения, мы можем больше узнать о технологиях обработки камня и торговле в тринадцатом веке, а также о жизни и деятельности моряков и торговцев».

Профессор Дэйв Пархэм, руководитель подводных исследований, и его команда картографировали место кораблекрушения и извлекли и законсервировали артефакты, находящиеся под непосредственной угрозой разрушения из-за воздействия морской воды и корабельных червей. Дендрохронология позволила исследователям датировать затонувшее судно и определить, что древесина, использовавшаяся для постройки судна, происходит из того же леса в Ирландии, который поставлял древесину для строительства собора в Солсбери.

Две обнаруженные на месте кораблекрушения надгробные плиты из пурбекского мрамора и некоторые другие артефакты будут выставлены в Галерее кораблекрушений. Самому кораблю XIII века был предоставлен самый высокий уровень государственной защиты, как старейшему известному затонувшему кораблю с сохранившимся корпусом в Англии.

Пурбекский мрамор — осадочная горная порода, известняк с полуострова Пербек на юго-востоке Дорсета в Англии, разновидность пурбекского камня. Добыча пурбекского мрамора как декоративного строительного материала велась со времён Древнего Рима и достигла наибольшей активности в Средневековье. Пурбекский мрамор встречается практически во всех соборах южной Англии, где из него изготовлены колонны, панели, надгробия и напольные плитки: в Эксетере, Или, Норидже, Чичестере, Солсбери, Линкольне, Лландаффе, Саутварке, Кентербери и Вестминстерском аббатстве. Также из пурбекского мрамора изготовлен Королевский стол, который с XIII века использовался при коронациях английских монархов и был разбит Оливером Кромвелем.