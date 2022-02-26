Твит Папы Франциска: война – это крах человечества

Святейший Отец обнародовал в социальной сети «Твиттер» два сообщения, касающихся катастрофических последствий войны, а также важности молитвы и поста, передает русская служба Vatican News.

Твиты с аккаунта @Pontifex на русском, украинском и английском языках сопровождаются хештегами #МолимсяВместе и #Украина.

В первом сообщении представлена фотография с распятием и фрагментом из энциклики Папы Франциска Fratelli tutti:

«Каждая война делает наш мир хуже, чем он был прежде. Война – это крах политики, крах человечества, позорная капитуляция, сокрушительное поражение перед силами зла».

Второе сообщение цитирует слова Папы Франциска, произнесённые в минувшую среду 23 февраля на общей аудиенции в Ватикане:

«Иисус научил нас отвечать на дьявольскую бессмысленность насилия оружием Бога – молитвой и постом. Да сохранит Царица мира весь мир от безумия войны».

Святейший Отец призвал верующих провести 2 марта, в Пепельную среду, день усердной молитвы и поста за мир.

Официальный аккаунт Папы Франциска в «Твиттере» @Pontifex