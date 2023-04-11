Турция: францисканцы передали католическую церковь в Измире православной общине

Орден францисканцев передал церковь Девы Марии в турецком городе Измир (греческое название – Смирна) в пользование местной православной общине, сообщает Благовест-инфо.

6 апреля в Фанаре (Стамбул) прошла встреча Патриарха Константинопольского Варфоломея с Генеральным министром Ордена братьев меньших фра Массимо Фузарелли, OFM. Патриарх Варфоломей выразил благодарность Папе Франциску, который откликнулся на просьбу Константинопольского патриархата предоставить храм Смирнской митрополии, и братьев-францисканцев.

По окончании встречи состоялось подписание акта о передаче храма в пользование православной общине – его подписали старший митрополит Халкидонский Эммануил и отец Массимо Фузарелли. В церемонии также принял участие митрополит Смирнский Варфоломей.

Как отмечает Orthodox Times, Смирнская митрополия Константинопольской Церкви в Измире в настоящее время располагает лишь небольшим храмом св. Фотинии, не вмещающим всех верующих.

Первым православным богослужением в церкви Девы Марии будет пасхальная литургия 16 апреля. Вечером того же дня в храме пройдет пасхальная вечерня, которая в греческой традиции называется «Вечерней любви», сообщает Vema.