Туризм как пространство евангелизации

Ватиканский Департамент евангелизации подготовил специальное послание к 44-му Всемирному дню туризма, который в этом году по предложению Всемирной туристской организации ООН будет посвящен теме «Туризм и зеленые инвестиции». Передает русская служба Vatican News.

В послании, подписанном пропрефектом ватиканского ведомства архиепископом Р. Физикеллой, поясняется, что Церковь желает разделить это обязательство с государствами, объединениями и различными движениями, так чтобы на основе учительства Папы Франциска еще больше возрастала эффективность заботы об общем доме.

О необходимости устойчивых инвестиций Папа Франциск пишет в энциклике Laudato si’: эти инвестиции «являются также свидетельством веры, которая настаивает на на уважении природы, сотворенной и вверенной нам Богом». Действительно, говорится в документе, забота о творении содержится в библейском послании, поэтому христианская община чувствует потребность в том, чтобы развивать эту тематику в летний период, когда во многих частях мира люди отправляются в путь, чтобы побыть в контакте с природой и созерцать красоту искусства. Для христианских общин это благодатная возможность выразить свое гостеприимство, ведь турист особенно чуток к тому, как его принимают. Важно проявлять гостеприимство таким образом, чтобы гости могли почувствовать дух братства, вступить в диалог, ощутить мир.

Далее в послании подчеркивается, что этические приоритеты не должны затемняться жаждой прибыли и что необходимо делать инвестиции в охрану культурных и духовных ценностей. «Путь красоты – это неотъемлемая часть нашей миссии возвещения Евангелия и продвижения духовного роста верующих, — гласит послание. – Поэтому необходимы вложения, направленные не только на массовый туризм, возможное русло утраты культурно-религиозной самобытности. Напротив, сосредотачивая вложения на инфраструктурах, следует продвигать достоинство всех работников туристического сектора, способствуя таким образом качеству их труда и самого туризма».

У работников туристического сектора есть возможность предложить приезжим «нестандартный» отпуск: более солидарный и менее потребительский, более уважительный к природе, чью красоту можно созерцать в различных ее проявлениях. «Таким образом, и отпуск может стать толчком для усвоения таких поступков и стилей жизни, которые помогут вновь обратить взор ввысь, помогут вновь открыть красоту веры, силу любви и крепость надежды», — подчеркивается в послании Департамента евангелизации на 44-й Всемирный день туризма.