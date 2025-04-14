Туринская плащаница в Юбилейный год: паломничество онлайн

Празднование литургической памяти Туринской плащаницы 4 мая в этом году приобретает особое значение, так как совпадает с Юбилейным годом. Вера и надежда, которые она символизирует, становятся ещё более яркими не только для Турина, где хранится реликвия, но и для всего мира. Благодаря цифровым технологиям миллионы верующих смогут совершить виртуальное паломничество, приобщаясь к её духовному наследию через специальные программы и онлайн-трансляции.

На пресс-конференции, на которой были представлены специальные инициативы с 25 апреля по 5 мая, в рамках литургического праздника Туринской плащаницы, кардинал Роберто Реполе, архиепископ Турина, подчеркнул актуальность этой реликвии в современном мире. Он отметил, что Плащаница являет миру образ Человека, несправедливо осуждённого, истерзанного и убитого, и тем самым отражает сегодняшние трагедии – войны, эпидемии, страдания самых уязвимых. Но вместе с этим, отметил иерарх, она несёт надежду, потому что является «свидетельством Воскресения» и напоминает, что история не завершается поражением, а устремляется в вечность.

Вместо обычного выставления Плащаницы в этом году будет предложен новый формат её показа. На площади Кастелло, прямо за кафедральным собором, появится «шатёр Плащаницы», который откроет свои двери для жителей города и приезжих. Внутри шатра каждый сможет ближе познакомиться с историей реликвии и её значением. На специальном столе будет размещена точная копия Плащаницы в натуральную величину, на которой можно будет рассмотреть такие детали, как лик Христа, следы от тернового венца и гвоздей.

Кардинал Реполе выразил надежду, что новый подход к празднованию Туринской плащаницы поможет привлечь более широкую аудиторию, в том числе молодых людей.



Источник: русская служба Vatican News