Туринская плащаница была соткана 2000 лет назад – результаты нового научного исследования

Туринская плащаница была соткана около 2000 лет назад – к такому выводу пришли итальянские ученые, использовавшие для анализа рентгеновские лучи. Хотя ранее, в 1988 году, в трех отдельных лабораториях был проведен радиоуглеродный анализ, который показал, что загадочная ткань появилась значительно позже – в Средние века.

Чтобы определить возраст целлюлозы, входящей в состав плащаницы, Либерато Де Каро, сотрудник Института кристаллографии Национального исследовательского совета в Бари (юг Италии) использовал метод широкоугольного рентгеновского рассеяния. Ученый пришел к выводу, что льняная ткань, в которую, как считают многие, было завернуто тело Христа после распятия, была произведена в начале I века нашей эры – то есть во время земной жизни Иисуса из Назарета.

Де Каро в течение уже трех десятков лет использует в своих исследованиях рентгеновские лучи. «Три года назад мы разработали новый метод датировки льняных тканей», – рассказал он в интервью американскому ресурсу Catholic National Register, опубликованному 19 апреля 2022-го. Метод был одобрен тремя независимыми экспертами.

По словам Де Каро, уже в 2019-м ученые признали достоверность нового способа датировки, в ходе которого были исследованы ткани, сотканные в период с 3000 г. до Р. Х. по 2000 г. по Р. Х. Эксперты считают, что точность последнего рентгеновского анализа значительно превосходит точность радиоуглеродного, осуществленного в 1988 году. «Фрагменты ткани, как правило, подвержены разного рода загрязнениям, которые не всегда можно проконтролировать», – заявил ученый. Между тем эти загрязнения могут существенно повлиять на датировку.

«Еще в 2019-м Бенедетто Торризи, руководитель команды исследователей, работавшей под эгидой университета Катании (Сицилия), пришел к выводу, что датировка, осуществленная в 1988 году, не заслуживает доверия», – подчеркнул Де Каро.

Датировка ткани началом I века по Р. Х. полностью соответствует другим открытиям, которые сделали за последние годы синдологи (исследователи плащаницы). К ним относится, в частности, присутствие в волокнах ткани пыльцы растений, типичных для Ближнего Востока. Это свидетельствует, что материя долгое время находилась в этом регионе.

При этом ученый не берется судить о том, действительно ли плащаница, хранящаяся в соборе Турина, была свидетельницей погребения и воскресения Христа. Он подчеркивает, что речь идет исключительно о датировке ткани, и призывает продолжить научные опыты с целью ее уточнения.



Источник: «Благовест-инфо»