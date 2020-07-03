Цикл «Католики России» онлайн-кинотеатра ОККО завершен
Священник Кирилл Горбунов завершает цикл благодарственным размышлением. А главный герой заключительной серии – Папа Франциск с беседой о значимости человека перед Лицом Божиим. Сериал доступен после регистрации, все серии бесплатны, сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.
Смотреть первую серию: https://bit.ly/3eRAbOi
Смотреть вторую серию: https://bit.ly/2xDgZD6
Смотреть третью серию: https://bit.ly/3bjzI4p
Смотреть четвертую серию: https://bit.ly/2TeO0NK
Смотреть пятую серию: https://bit.ly/2yPoPu7
Смотреть шестую серию: https://bit.ly/2AxS2KB
Смотреть седьмую серию: https://bit.ly/2AMvfLc
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Смотреть девятую серию: https://bit.ly/315W3RG
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