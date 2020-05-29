Церкви в Рио открываются: евангелики ликуют – католики проявляют сдержанность

Мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла подписал 25 мая указ о возобновлении в бразильском мегаполисе богослужений, которые были приостановлены в связи с пандемией COVID-19. Но если евангелики восприняли это решение «на ура», то Католическая Церковь отнеслась к нему более чем сдержанно, постановив не возобновлять в ближайшее время публичные Мессы. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

«Мы контролируем пандемию» – заявил мэр Рио, подписывая указ, в соответствии с которым «церкви и другие религиозные храмы являются жизненно необходимыми учреждениями, в связи с чем их деятельность не может повергаться ограничениям». Указ разрешает «любое отправление культа» при условии, что молящиеся будут носить маски и соблюдать дистанцию. На фоне официальной статистики: в одном только штате Рио-де-Жанейро коронавирусом болеет более 42 000, а скончалось 4605 человек – решение мэра вызвало неоднозначную реакцию. Члены научного комитета, консультирующего городские власти на предмет борьбы с инфекцией, заявили, что в ходе встречи с мэром 23 мая они настаивали на сохранении запрета на массовые собрания. Среди мест, которые должны оставаться закрытыми, считают ученые, должны быть культовые здания. Архиепископ Рио кардинал Орани Жуан Темпеста заявил 27 мая, что приходы его епархии продолжат транслировать богослужения в режиме онлайн и что для Католической Церкви главный приоритет – здоровье людей.

Напротив, евангелические общины Рио восприняли указ мэра с большим энтузиазмом. В их числе Эдир Маседу – основатель четвертой по численности евангелической общины Бразилии, восьмимиллионной Всемирной Церкви Царства Божьего (ВЦЦБ). Он назвал решение Кривеллы «спасительным». Интересно, что до избрания мэром в ноябре 2018 года Марселу Кривелла был пастором, а потом епископом ВЦЦБ. Критики указывали на близость градоначальника к Эдиру Маседу, которого неоднократно обвиняли в растратах с целью личного обогащения.

По данным сайта worldometers на 28 мая в Бразилии, население которой составляет более 212 млн. человек, коронавирусом болели 419 340 человек, количество летальных исходов составило 25 495.