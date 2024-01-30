«Церковные журналисты – строители мостов». Папа Франциск встретился с сотрудниками телеканала TV2000 и радиосети inBlu2000

29 января Папа Франциск встретился в Зале Павла VI с руководством и сотрудниками телеканала TV2000 и радиосети inBlu2000. Эти церковные СМИ были основаны 25 лет назад Епископской конференцией Италии. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к журналистам Святейший Отец отметил, что за последние десятилетия произошли значительные перемены в информационном пространстве: технологические инновации изменили процессы производства и распространения контента, а внедрение искусственного интеллекта значительно повлияло на информацию и коммуникацию. Однако посреди этих перемен неизменным остаётся принцип главенства человека и христианского послания.

Главная миссия TV2000 и inBlu2000 – информировать людей, пребывая рядом с ними, подчеркнул Епископ Рима, призвав журналистов к созданию дружественных связей, к публикации живых, добрых историй, а также к открытости новым реалиям. Господь всегда вместе с людьми, отметил Папа: мы можем увидеть и почувствовать Его близость, нежность и сострадание. Верность призванию церковного коммуникатора проявляется также в признании прав и защите бедных, одиноких и отвергнутых, даже если иногда приходится идти против течения.

Коммуникация, по словам Папы, не может «отделять факты от сердца», быть одной лишь теорией или использованием техники: она должна основываться на близости, освобождать от предрассудков, предоставлять место другим и возвещать правду с милосердием. Церковные журналисты призваны быть смелыми посланниками, компетентными строителями мостов, уважающими человеческое достоинство, ответственными за объективность и общее благо. При этом нельзя забывать, что «в центре каждого выпуска, статьи или программы всегда находится человек», подчеркнул Святейший Отец.

В конце встречи Епископ Рима преподал гостям апостольское благословение и процитировал слова их небесного покровителя св. Франциска Сальского: «Мы угождаем Богу не из-за величия наших поступков, а из-за любви, с которой их совершаем».