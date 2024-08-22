Церковные награды будут вручены на Венецианском кинофестивале

Церковные награды будут вручены на Венецианском кинофестивале

Август 22, 2024

На Венецианском международном кинофестивале, который стартует 28 августа 2024 года, церковное жюри оценит 21 фильм конкурсной программы и вручит самым достойным.

В состав жюри SIGNIS (Всемирной католической ассоциации по коммуникации), состоящего из пяти экспертов, входит в этом году также известная теолог и психотерапевт из Граца Астрид Польц-Ватцениг.

В интервью Kathpress эксперт объяснила критерии, по которым будут оцениваться на кинобиеннале фильмы-конкурсанты, в том числе новый фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству» и режиссерская работа Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» с оскароносным Хоакином Фениксом в главной роли. По её мнению, фильмы, достойные награды, должны соответствовать христианским ценностям в широком смысле, а также быть убедительными с эстетической точки зрения.

уже почти столетие признает художественную ценность . «Католическое сотрудничество с кинематографом началось уже в 1928 году, когда этот вид искусства еще зарождался», — напомнила Польц-Ватцениг, которая как теолог давно занимается вопросами эстетики и считает их такими же важными для веры, как литургия и диакония.


По материалам Vatican News

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