Церковные награды будут вручены на Венецианском кинофестивале

На Венецианском международном кинофестивале, который стартует 28 августа 2024 года, церковное жюри оценит 21 фильм конкурсной программы и вручит награды самым достойным.

В состав жюри SIGNIS (Всемирной католической ассоциации по коммуникации), состоящего из пяти экспертов, входит в этом году также известная теолог и психотерапевт из Граца Астрид Польц-Ватцениг.

В интервью Kathpress эксперт объяснила критерии, по которым будут оцениваться на кинобиеннале фильмы-конкурсанты, в том числе новый фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству» и режиссерская работа Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» с оскароносным Хоакином Фениксом в главной роли. По её мнению, фильмы, достойные награды, должны соответствовать христианским ценностям в широком смысле, а также быть убедительными с эстетической точки зрения.

Католическая Церковь уже почти столетие признает художественную ценность кино. «Католическое сотрудничество с кинематографом началось уже в 1928 году, когда этот вид искусства еще зарождался», — напомнила Польц-Ватцениг, которая как теолог давно занимается вопросами эстетики и считает их такими же важными для веры, как литургия и диакония.



По материалам Vatican News