Церковь в Польше молится о своей стране, потрясённой протестами

Епископская конференция Польши призвала к защите жизни и социальному миру в своей стране, выразив обеспокоенность эскалацией напряжённости, актами вандализма, разорением храмов и осквернением святых мест. Протестное движение во многих польских городах возникло после решения Конституционного суда объявить неконституционным закон, разрешающий терапевтический аборт.

«Мы просим всех, – пишут польские прелаты, – вести конструктивный социальный диалог, выражать своё мнение без применения насилия и уважать достоинство каждого человека». В обращении звучит просьба к политикам и ко всем участникам социальных дебатов «в этот драматический момент тщательно проанализировать причины ситуации и найти выход из неё в духе истины и общего блага», не политизируя при этом вопросы веры и Церкви».

Цитируя слова Папы Франциска к польским паломникам, прозвучавшие на общей аудиенции 28 октября, прелаты напоминают: «Заповедь любви возлагает на нас важную обязанность заботы, помощи и защиты, которые нужны матерям и приёмным семьям, которые воспитывают больных детей».

Епископы предлагают приходам, католическим движениям и другим церковным организациям предпринять конкретные инициативы для поддержки всех, кто нуждается и будет нуждаться в таком виде помощи. «Церковь всегда будет защищать жизнь и поддерживать инициативы, которые направлены на защиту жизни», – подчёркивается в заявлении Постоянного совета Епископской конференции Польши.

Прелаты благодарят медицинских работников за их труд и героическое самопожертвование, призывая всех граждан соблюдать нормы санитарной безопасности. В обращении звучит просьба к верующим страны поститься, совершать дела милосердия и молиться о социальном мире в намерениях спасения человеческой жизни, прекращения нынешнего кризиса и пандемии коронавируса.

Польские иерархи завершают обращение специальной «Молитвой о мире», подготовленной во время заседания их Постоянного совета. Это прошение будет возноситься по всей стране: в группах и в частном порядке, в церковных приходах и общинах, монашеских обителях, в католических движениях и в семьях.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News