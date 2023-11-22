Церковь в Нигерии просит канонизировать убитых за веру

Более 300 епископов, священнослужителей, монашествующих и мирян из девяти церковных провинций Нигерии приняли участие в Пятом национальном миссионерском конгрессе, организованном Папскими миссионерскими обществами Нигерии и Департаментом миссии и диалога Католической Церкви в Нигерии. Сообщает русская служба Vatican News.

Тема четырехдневного конгресса, включавшего в себя доклады, групповые дискуссии и обмен опытом, звучала так: «Не бойся, ибо Я с тобою» (Ис 41, 10). В свете ситуации, сложившейся в стране в настоящее время, эта тема как никогда актуальна. Многие нигерийцы живут в страхе — из-за нестабильности и социально-экономической незащищённости.

«Мы не должны бояться, ибо Господь с нами до скончания времён», заявил монсеньор Стефан Дами Мамза, епископ епархии Йолы, центральной части Нигерии. Прелат призвал всех верующих продолжать распространять Евангелие несмотря на сложные испытания, через которые проходит эта страна.

В итоговой резолюции, составленной по окончании конференции, говорится: «Конгресс призван напомнить всем христианам о миссионерской ответственности каждого крещёного, несмотря на связанные с этим испытания. ‹…› Тема конгресса этого года ‒ ‘Не бойся, ибо Я с тобою’ ‒ стала призывом оставаться непоколебимыми даже в условиях гонений и угрозы жизни».

Один из центральных пунктов резолюции посвящён безопасности, гонениям и мученичеству. Кровь, пролитая мучениками за то, что они христиане, приносит плоды веры. Это семя христианства, и необходимо начать процесс канонизации людей, убитых на территории Нигерии за веру.

Кроме того, речь шла о молодежи и ее более активном участии в жизни Церкви, а также о более осознанном и правильном использовании цифровых медиа.