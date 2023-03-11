Церковь грешников. Интервью Папы аргентинскому порталу Infobae

По случаю приближающегося юбилея – десятилетия понтификата – Папа Франциск дал обширное интервью аргентинскому информационному порталу Infobae. Были затронуты такие вопросы, как кризис в Венесуэле, война на Украине, ситуация в Никарагуа, дисциплина безбрачия священников, противостояние внутри Церкви и другие. Передает русская служба Vatican News.

В основном беседа Папы с журналистом была сосредоточена на обстановке в Центральной и Южной Америке. Папа в особенности подчеркнул тяжелую ситуацию, в какой оказались народ и Церковь в Никарагуа, откуда был выдворен апостольский нунций, не говоря уже о запрете проводить процессии Страстной седмицы и о постоянных нападках на епископов и священников. Папа заявил об «отсутствии равновесия» у руководства страны, а комментируя приговор в отношении монсеньора Альвареса, осужденного на 26-летний тюремный срок, добавил, что этот иерарх «пожелал дать свое свидетельство и не согласился с изгнанием, и это не согласуется с тем, что мы переживаем сейчас, перенося нас во времена коммунистической диктатуры 1917 или гитлеровской диктатуры 1935 года».

На вопросы о вероятной поездке в Аргентину Папа ответил, что он собирался отправиться туда в 2017 году, однако программа затем была изменена не один раз по разным причинам. Папа отметил, что он вовсе не отказывается от этой поездки.

Переходя к ситуации в Венесуэле, Святейший Отец сказал, что он видит «проблески надежды» на смену режима, а в отношении Украины заявил:

«Мы все работаем в этом направлении… Мне известно, что многие главы правительств предпринимают определенные шаги».

Далее интервью сосредоточилось на «горячих церковных темах» — гомосексуализме, разводах, целибате. Касаясь отношения к людям с гомосексуальностью, Папа сослался напрямую на Иисуса, Который уже дал ответ: принимать следует всех. «Церковь – для всех, и каждый определяет свою позицию перед Господом по мере своих сил. Наша Церковь – это Церковь грешников».

Снова Папа отметил: «Кто я такой, чтобы осуждать, когда у человека есть добрая воля?». Господь призывает всех и каждого, и каждый человек определяет свои отношения с Богом, иногда удачно, иногда нет, однако «Господь ждет всегда», подчеркнул Папа Франциск.

Той же линии он придерживается и в отношении разведенных второбрачных, чья ситуация обсуждалась на Синоде по проблемам семьи в 2014-15 гг. Папа ссылается на «суждение епископа» и советует разведенным «обращаться к епископу, чтобы изложить ему свою ситуацию».

Говоря о женщинах, Папа подчеркнул, что их активность в Церкви – необходимый шаг противостояния мужскому шовинизму, а искушение впасть в него нередко идет рядом с целибатом. «Священнику, который не умеет сотрудничать с женщинами, чего-то не хватает, он не достиг зрелости». Женщины, отметил Папа, обладают «особой методологией», особым восприятием времени, ожидания, особым терпением.

Что касается целибата, то «речь идет о временном предписании», сказал Папа. «Он не является перманентным, как священническое рукоположение… Целибат – это дисциплина», и поэтому это предписание может быть пересмотрено.

Отвечая на вопросы о противостоянии внутри Церкви, Папа Франциск согласился, что оно есть, и оно может быть как позитивным, так и негативным. Во втором случае речь идет о «предательстве», когда люди находятся на грани раскола. Он упомянул об американском нунции, который находится, по мнению Папы, именно на такой грани. В то же время Папа заметил, что он ценит, когда его критикуют «с опущенной головой».

В конце интервью Папе задали вопрос о данном им 33 года назад обете Пресвятой Деве Кармилской: не смотреть телевизор. Это произошло в июле 1990 года, когда он вместе со своей общиной смотрел передачи, «не приносящие пользы сердцу», где были «не то что грехи, но релятивизм, ослабляющий сердце», пояснил Папа. Именно тогда, во время Мессы в честь Кармилской Богоматери, Франциск почувствовал, что он должен прекратить смотреть телевизор. Таким образом, он сказал «всё», но иногда позволяет себе короткие уступки.