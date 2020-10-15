Центр Яд Вашем и российские иудеи приветствуют запрет Facebook на посты, отрицающие Холокост

Мемориальный центр Яд Вашем приветствует решение руководства социальной сети Facebook о запрете на публикацию постов, отрицающих Холокост и содержащих другой антисемитский контент, и призывают компанию сделать все возможное, чтобы реализовать эту новую политику, передает Благовест-инфо.

«Яд Вашем приветствует заявление Facebook об изменении своей политики по отношению к разжиганию ненависти, запрещающей все формы отрицания и искажения (истории) Холокоста на своей платформе», – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мемориального центра.

Пресс-служба Яд Вашем сообщила, что председатель Авнер Шалев в недавнем письме главе Facebook Марку Цукербергу указал, что антисемитизм не просто идентифицируется по ключевым словам, фразам или алгоритмам, но также требует понимания и чувствительности для распознавания и запрета подобных сообщений. Шалев отметил, что жизненно важным способом борьбы с искажением фактов о Холокосте является образование. Яд Вашем также поддерживает инициативу социальной сети, призывающей своих пользователей обращаться за информацией и достоверными сведениями об истории Холокоста к основанным на фактах источникам, «таким как веб-сайт Яд Вашем на восьми языках».

«Мы призываем Facebook сделать все возможное и реализовать эту новую политику, которая, как мы надеемся, со временем поможет бороться со всеми формами антисемитизма, ненависти и фанатизма, которые преследуют нас как в сети, так и вне ее», – добавила директор по связям с общественностью Яд Вашем Ирис Розенберг.

Социальная сеть Facebook в понедельник запретила публикацию постов, отрицающих Холокост, и другой антисемитский контент, объявила компания. Решение продиктовано тем, что в мире участились случаи ксенофобских онлайн-атак. Также в компании обратили внимание на то, что молодое поколение не знает истинную историю холокоста. Так, например, по данным исследования Комиссии по еврейским материальным искам к Германии, одиннадцать процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в результате преступных действий нацистов.

В Российском еврейском конгрессе (РЕК) также поддержали инициативу Facebook и предложили руководству других социальных сетей подумать о подобных мерах, заявил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.

Вместе с тем Каннер отметил, что не видит необходимости вводить административное или уголовное преследование за отрицание Холокоста.

«В России достаточно законодательных запретов, у нас часто привлекают за экстремизм, поэтому не думаю, что нам нужно уголовное наказание за отрицание холокоста. А вот владельцам других социальных сетей стоит быть социально ответственными, подумать о будущем и рассмотреть подобные возможности ограничений, чтобы соцсети не превращались в помойные ямы. Например, люди черпают из Facebook много информации, и видимо, компания хочет, чтобы фейковой информации было меньше», – подытожил представитель Российского еврейского конгресса.

Председатель Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт также поддержал решение Facebook. «Мы очень рады, что руководство Facebook сделало первый шаг для решения давно существующей проблемы антисемитизма в интернете. Надеюсь, что это только начало», – говорится в сообщении пресс-службы Гольдшмидта.