Facebook запретил публиковать посты с отрицанием Холокоста

Из социальной сети Facebook будут удалять «любой контент» об отрицании Холокоста и искаженные факты о нем, сказано в заявлении соцсети.

Кроме того, с конца 2020 года пользователей, которые будут искать в Facebook «термины, связанные с Холокостом или его отрицанием», платформа перенаправит «на достоверную информацию», сообщает Благовест-инфо.

Решение компания приняла исходя из «документально подтвержденного роста антисемитизма во всем мире», а также из-за «вызывающего тревогу уровня неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи».

Facebook ссылается на опрос, четверть участников которого сочли Холокост мифом или преувеличением. Опрос, как уточняет соцсеть, проводили среди жителей США в возрасте 18-39 лет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице рассказал, что, с одной стороны, он отстаивает свободу слова, с другой — осознает «ущерб, причиняемый отрицанием или искажением фактов о Холокосте».

«При нынешнем положении дел в мире я считаю, что мы соблюли правильный баланс», — написал Цукерберг, которого цитирует «Медуза».

Принятые меры, отмечают в Facebook, не ограничиваются историей Холокоста. «По итогам продолжавшихся в течение года консультаций с привлеченными специалистами, мы недавно запретили (использование) антисемитских стереотипов о коллективной мощи евреев, которые часто используются для изображения их в качестве правителей мира или его основных институтов», — сообщила компания.

Facebook отмечает, что реализация новой политики потребует времени, поскольку нарушать новые правила может самый различный контент, передает РИА Новости.