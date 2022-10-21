Три мумии из Ватиканских музеев вернулись в Перу

Три древних мумии, которые хранились в ватиканском музее Anima Mundi, отправлены на родину – в Перу. 17 октября по этому случаю в Ватиканских музеях состоялась специальная церемония, возглавленная председателем Губернаторства Государства Града Ватикан, сообщает русская служба Vatican News.

Музей Anima Mundi был создан по воле Папы Пия XI в 1925 году. В те времена Папе преподнесли в дар более 100 тысяч экспонатов со всех уголков мира, в том числе из Перу, откуда были присланы неcколько реликвий, представлявших местную культуру и цивилизацию, среди них три мумии неизвестной эпохи – их возраст оценивался веками.

По возвращении мумий на родину будут проведены углубленные исследования для определения исторической эпохи, к которой они восходят. Известно, что мумии были найдены в перуанских Андах на высотке три тысячи метров, у реки Укаяли, являющейся притоком Амазонки.

Процесс передачи мумий Перу длился более десяти лет. Он начался благодаря инициативе директора музея Anima Mundi священника Николы Мапелли по возвращению на родину человеческих останков, хранившихся в музее: они не могут считаться произведениями искусства или предметами коллекционирования.