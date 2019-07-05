Три ирландские газеты уличены в клевете на Католическую Церковь

Три ирландские газеты принесли свои извинения и выплатили денежную компенсацию бывшему семинаристу, о котором они распространили ложную информацию. Ранее эти СМИ заявили, что молодой человек якобы был исключен из семинарии за сексуальную связь с другим учащимся.Сообщает агентство Благовест-инфо.

Впервые фейк был растиражирован в мае 2018 года газетой «The Irish Times», опубликовавшей статью под заголовком «Двое исключены из семинарии после того, как их застали вместе в постели». На следующий день ложную информацию перепечатали две другие газеты. В опровержении, опубликованном 29 июня сего года, «The Irish Times» признала, что «эти утверждения совершенно не соответствовали действительности и не основывались ни на каких фактах». Редакция согласилась с тем, что данную статью «не следовало публиковать». Две другие газеты также перепечатали эти извинения. Хотя в статье не было названо имя семинариста, было указано учебное заведение – Папский ирландский коллегиум в Риме. Поскольку в нем обучается всего десяток студентов, понять, о ком шла речь, было нетрудно – к такому выводу пришли адвокаты оклеветанного.

В мае 2018 года газета «The Irish Catholic Newspaper» провела журналистское расследование, в ходе которого стало ясно, что утверждения коллег из «The Irish Times» необоснованны. Тем не менее, СМИ, опубликовавшие клевету, еще несколько месяцев отстаивали свою правоту, прежде чем удалили фейк со своих сайтов. «Данный случай со всей наглядностью показывает, какой подход к событиям, связанным с Католической Церковью, принят в ирландских СМИ, – заявил директор НПО «Институт Айоны» Дэвид Куинн. – Это подтверждает подозрение многих католиков, что когда речь заходит о Церкви, о священниках, о монашествующих или семинаристах – позволено всё». Правозащитник уверен, что газетам необходимо выработать более жесткие критерии отбора информации.