Третий фестиваль христианской культуры прошел на Златой Горке в Минске (+ ФОТО)

10 сентября в минском приходе Святой Троицы и Святого Роха прошел III Фестиваль христианской культуры под девизом «Одна культура – ​​одно богатство». В этом году культурный форум на Златой Горке был посвящен теме «Библия: тайна и красота слова Божия».

Согласно своему девизу, нынешнее мероприятие собрало представителей различных конфессий и религий, а также лингвистов, богословов, историков, философов, музыкантов, мастеров, верующих из разных приходов Минска, случайных гостей и местных жителей.

Праздник состоялся по благословению почётного архиепископа Тадеуша Кондрусевича, приехавшего на Златую Горку возглавить Святую Мессу.

В своей проповеди иерарх выразил надежду, что фестиваль христианской культуры будет способствовать процессу изучения Слова Божия, а также развитию межхристианских и межрелигиозных отношений.

«Второй Ватиканский Собор подготовил специальную Конституцию о Слове Божием. Папа Франциск назвал четвертое рядовое воскресенье воскресеньем Слова Божьего. В наших храмах все чаще организуются кружки по изучению слова Божия», — напомнил архиепископ о усилиях Церкви по расширению изучения Священного Писания.

«Христос ожидает от нас активных действий во спасении каждого человека, не только праведника, но прежде всего грешников. Мы живем не на необитаемом острове, а в общине, и несем ответственность друг за друга», — такими словами призвал архиепископ всех собравшихся к дружбе и внимательности к своим соседям.

Программа мероприятия глубоко раскрыла библейскую тему, объединяющую всех христиан.

В храме прошла конференция на тему «История перевода Священного Писания на белорусский язык», которую вел кандидат филологических наук, филолог-классик Алесь Жлутка. В своем докладе он описал присутствующим общую картину того, как на протяжении веков белорусы переводили Слово Божье на свой родной язык, и какие переводы имеются сегодня.

Для желающих была организована дискуссионная панель, в которой приняли участие представители различных христианских конфессий. Участники имели возможность задать вопрос каждому спикеру и получить развернутый ответ от эксперта.

Католическую Церковь представил руководитель отдела перевода богослужебных текстов и официальных документов Церкви в ЦКББ преподобный каноник доктор Ян Кремис. Экспертом с православной стороны стала Татьяна Матрунчик, секретарь Библейской комиссии Белорусской Православной Церкви (БПЦ). Протестантов представил секретарь Библейской комиссии Библейского общества пастор Антоний Бокун.

Ученый-евреист Михас Тарелка стал четвертым участником дискуссионной панели. Он объяснил, почему невозможно так просто перевести древний еврейский язык на современный, познакомив аудиторию с особенностями этого древнего семитского языка.

После дискуссии историк Николай Матрунчик представил библейскую книгу «Песнь песней» в переводе на белорусский язык Сергея Шупы. Автором проекта стала доктор философских наук, доктор священного богословия, лингвист Ирина Дубянецкая.

Ярким завершением программы фестиваля стал концерт, на котором были представлены «Песни к Святой Мессе» белорусского композитора Флориана Милодовского для хора, камерного ансамбля и органа.

Это единственная найденная сегодня композиция талантливого музыканта, жившего в 19 веке. Произведение композитора нашла кандидат искусствоведения Светлана Шейпа. Она произвела научную обработку издания и передала его на дальнейшее музыкальное редактирование. Время не пощадило ноты, но композитор Виктор Кистен смог восстановить несохраненные страницы. Основой «Песен к Святой Мессе» послужили стихи Владислава Сыракомли в переводе поэтессы Юлии Шедзко.

На премьеру был приглашен академический хор Белтелерадиокомпании, дирижером которого является Андрей Саврицкий.

Уже утром на Златой Горке поставили синие палатки – ярмарка работала все время.

Гости праздника могли приобрести религиозные предметы и литературу, сувениры, украшения, полотенца, пояса с белорусскими узорами, мед, печенье и многое другое. Организаторы также позаботились о вкусном обеде для гостей.

Днем для детей была открыта детская площадка в рамках проекта «Движение к радости» Католического благотворительного общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии.

Фестиваль христианской культуры проводился в третий раз по инициативе настоятеля минского Златагорского прихода священника-каноника Юрия Санько.

Интерес людей к каждому разделу программы фестиваля в этом году может свидетельствовать о том, что мероприятие с каждым годом становится все интереснее и привлекательнее.



Текст и фото: Александра Шпилевская / Фото: Виктория Якушевская, Ирина Хухлындина

Источник: Catholic.by