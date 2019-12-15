Третье воскресенье Адвента. Gaudete (15 декабря 2019 г.)



В третье воскресенье Адвента привычный для данного периода Литургического года фиолетовый цвет церковных облачений сменяется на розовый. Происшедшее изменение не случайно, поскольку это воскресенье носит в церковной традиции наименование Gaudete или «Радостного», причем радостного не столько по причине того, что полпути уже пройдено и поститься (тем, кто прибегает к такому духовному оружию) осталось недолго, а потому, что в этот день Церковь предлагает нам чтения, напоминающие о милости Божьей и Его прощении. Так дадим же слово евангелисту Матфею. Вот каким образом он повествует о сомнениях Иоанна Крестителя по поводу пришедшего в мир Христа в 11-ой главе своего Евангелия:

«Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его» (Мф 11,2-11).



Почему же в Радостное воскресенье Церковь предлагает нам именно это чтение? В прочитанном отрывке Христос перечисляет все Свои деяния. Свою способность вернуть зрение – слепым, слух – глухим, способность ходить – хромым, очищать прокаженных, воскрешать мертвых и нести нищим Благую Весть. Притом ситуация, в которой Иисус свидетельствует о совершаемых Им чудесах, следующая: Иоанн заключен в тюрьму и страдает от выпавшего на его долю испытания. Он посылает доверенных ему людей узнать, тот ли человек этот Иисус из Назарета, пришествия которого он ожидал, о котором пророчествовал и, собственно, за веру в которого и страдает в данный момент? В словах пророка звучит недоумение, но, в то же время, и надежда. Надежда на то, что его страдания не были тщетны. Иоанн как будто просит Иисуса удостоверить его надежду. И мы, вслед за Крестителем, можем задать Христу те же вопросы: «Господи, ответь мне! Мне кажется, я живу по воле Твоей, но страдаю. Есть ли смысл в моем страдании? Если Ты есть на самом деле, то и страдания мои не бессмысленны». Нам всем необходимо удостоверение в том, что наши страдания не напрасны, что они приведут к чему-то прекрасному, что Бог есть и всё видит. Что страдаем мы не по собственной глупости, а продвигаясь к какой-то высшей цели. Иногда нам кажется, что всё, что бы мы ни делали, напрасно, что мы топчемся на месте, проживая пустые бессмысленные дни. Именно в такие периоды нам, как и заключенному в темнице Крестителю, нужны ответы от Бога. Нам необходимо знать, стоит ли оставаться христианами, стоит ли жить по воле Божьей. Ведь это приносит немало страданий. Следуя за Христом, нам часто приходится отказываться от мира, от мирского, как бы заключая себя в темницу, изолируясь от того, что может повредить нашей душе. Поэтому нам необходимо знать, не напрасно ли всё это?



В вопросе Иоанна Крестителя чувствуется также своего рода разочарование. Потому что Иисус – не совсем такой, каким он, благочестивый еврей, себе представлял Мессию. Креститель ждал Героя, который бы навел во всём порядок. В чтении из Евангелия от Матфея 2-го воскресенья Адвента Иоанн Предтеча, предсказывая пришествие Мессии, говорил о секире, которая срубит всякое дерево, не приносящее доброго плода, и об огне, в котором будут сожжены все срубленные деревья (Мф 3,10). Именно таким представляли себе Мессию в иудейском мире на рубеже эпох. Но вместо непримиримого Судьи явился совсем другой человек – кроткий и беззащитный. Нам порой хочется, чтобы Бог действовал согласно НАШИМ представлениям, согласно НАШИМ желаниям. Несмотря на то, что в Евангелии от Матфея Иоанн Креститель назван «величайшим из рожденных женами», после него пришел Некто, несравненно более великий. Предтеча был ограничен кругом своих ветхозаветных представлений. А воплотившийся Сын Божий пришел к нам с идеями, которые бесконечно тоньше и выше наших. Его наказание – это милосердие, Его исправление – это врачевание, Его самое жесткое действие по отношению к нам состоит в том, чтобы помочь нам изменить нашу жизнь. Он знает, как нам вернуть наше «зрение». Как раз в свете милосердия Божия мы можем по-новому оценить свою жизнь. Только прочувствовав на собственном опыте прощение от Бога, мы, наконец, сможем правильно оценить всё то, что с нами приключилось или происходит в данный момент.



В сегодняшнем Евангелии сказано не только о прозревших, но и о тех, кто опять начинает ходить. Сомнения и раны нередко заставляют нас останавливаться в своем духовном развитии и лишь познание того, насколько же нас любит Бог, дает нам силы снова отправиться в путь. Когда начинаешь верить в Божественное Проведение, в изобилие Его даров, в Божью заботу о нас, в уготованное нам Спасение, тогда-то и начинаешь жить по-настоящему. Здесь же упоминаются прокаженные. Проказа ассоциируется с социальной отверженностью и одиночеством. Во времена Иисуса эта болезнь исключала человека из общества, а исцеление от нее означало восстановление общения, дружбы и любви. А что есть исцеление от глухоты, как не восстановление в результате встречи с Мессией нашей личности во всей полноте ее человеческого достоинства? Это и означает воскреснуть из мертвых и восстать из нищеты.



Иисус приходит к нам с любовью. Он приходит со Спасением. В воскресенье Gaudete Господь устами евангелиста Матфея заверяет нас, что мы являемся кем-то большим, чем «величайший из рожденных женами», чем сам Иоанн Креститель. Ибо Иоанн Предтеча знал Закон, а мы познали милость Божью. Закон нужен, необходим, он премудр и помогает нам постичь многое. Однако же закон – это только ориентир, он не способен нас спасти. Каким же образом человек может спастись? Спасение есть следствие прощения. Божье прощение открывает нам глаза, Божье прощение помогает нам снова вернуться на путь истинный, Божье прощение избавляет нас от проказы-одиночества, возвращает нам слух, воскрешает к жизни.



В евангельском тексте также сказано: «Блажен, кто не соблазнится о Мне». Эти слова были непосредственно обращены к Иоанну Крестителю. Ученики должны были передать их заключенному в тюрьму Предтече. Эти слова были призваны рассеять разочарование Иоанна от того, что Мессия явился не в лице Мстителя, а в лице Спасителя. Но эти слова обращены и к нам. Ведь можно по-разному подходить к решению проблем. Можно требовать возмещения убытков, сведения счетов, доказательств своей правоты и наступления любого другого рода справедливости. А можно пойти путем спасения. Например, отдавая приоритет желанию сохранить добрые отношения с другими людьми. Иисус Христос неизменно стоит на стороне примирения, на стороне того, что объединяет людей, а не отдаляет их друг от друга. Так попытаемся же последовать за Ним путем примирения, даже если наша жажда справедливости останется при этом неудовлетворенной. Постараемся всегда ходить путями Господними. И тогда самый меньший в Царствии Небесном воистину превзойдет в своем духовном разумении величайшего из ветхозаветных пророков.

