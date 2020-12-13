Третье воскресенье Адвента. Gaudete (13 декабря 2020 г.)

Чтения третьего воскресенья Адвента повествуют о радости народа, ожидающего Мессию, и об Иоанне Крестителе, возвещающем скорый приход Христа. Входное песнопение этого дня начинается со слов «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. /…/ Господь близко» (Флп 4,4-5). На латинском языке это звучит как: Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est.

Первое слово антифона и дало название этому воскресенью – Gaudete. В прежние времена пост перед Рождеством был довольно строгий, и воскресенье на его пике призвано было, с одной стороны, послужить поддержкой утомленным духовными подвигами верующим, а с другой – напоминать о той радости, которую принесет празднование Рождества.

Вот свидетельства наполняющей воскресенье Gaudete радости:

1. Литургический цвет этого дня – розовый. Можно служить и в привычном для адвентовского времени фиолетовом орнате, но всё-таки редкий для богослужебных одеяний розовый цвет будет предпочтителен.

Первые христиане не особо жаловали этот цвет, поскольку он ассоциировался у них с языческими культами. Цветок розы, цветок Афродиты, имел сексуальный оттенок и никак не вязался с христианским мировоззрением.

Позднейшее использование этого символа Церковью было связано с библейским пониманием цветка. Отказавшись от сексуального контекста античных культов, Отцы и Учителя Церкви говорили о розе как о символе чистоты возлюбленной. Роза стала также напоминанием о рае, где у этого цветка нет шипов.

В эпоху Средневековья происходит новое осмысление символа розы. Фасады готических соборов начинают украшать круглые витражные окна, именуемые «розами». Здесь стоит вспомнить, что западная стена храма традиционно ассоциировалась со Страшным Судом. Вся композиция фасада напоминала о грядущем Мессии, который придет, чтобы отделить козлов от агнцев. Переливающаяся разными красками роза являла собой милость и заступничество Божьей Матери, истинной Райской Розы, которая вспомнит о своих заблудших детях в День Суда.

С XIII века образ розы начинает ассоциироваться исключительно с Марией. Этому особенно способствует распространение Доминиканским орденом молитвы Розария, само название которой связано с этим цветком.

2. Первое чтение: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моём; ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и, как невесту, украсил убранством. Ибо, как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нём, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами» (Ис 61,1-2a.10-11).

В этих словах мы слышим призыв к измученным испытаниями, «сокрушенным сердцем» людям радоваться в связи с грядущим пришествием облаченного в «ризы спасения и одежды правды» Помазанника Господня, Который принесёт нам освобождение, исцеление, спасение, милосердие и ликование. Нам предстоит вернуть себе потерянную радость. Бог снова и снова обращается к нам, проповедуя «лето благоприятное», призывая к радости. Нам необходимо открыть свои сердца этой радости, позволить ей войти туда и принести там обильные плоды, и тогда мы сможем делиться ею с другими людьми, приглашая их к той радости, какую испытываем мы сами.

3. Псалом этого дня – это слова из гимна Magnificat, воспетого Марией, удостоившейся зачать от Духа Святого Помазанника Господня: «Величит душа Моя Господа; и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо отныне будут ублажать Меня все роды».

По содержанию этот текст перекликается с первым чтением: сознание того, что уже сделал для нас Бог, и что Он обещает нам в будущем, наполняет наши сердца радостью. Мы призваны возложить всё упование на Бога и уверовать в близящееся Спасение.

4. Второе чтение призывает нас к радости, молитве, благодарению и достижению святости в ожидании близящегося пришествия Господня: «Братья: Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Всё испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фес 5,16-24).

5. На первый взгляд кажется, что Евангельское чтение третьего воскресенья Адвента выбивается из общего строя богослужения, всецело обращенного к радости и открытости сердца навстречу Грядущему Мессии.

«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил, и не отрёкся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев; и они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн» (Ин 1,6-8.19-28).

Однако внимательный слушатель сразу отметит связь этого чтения с содержанием всех предыдущих чтений и звучащими в них призывами к радости.

Ведь речь идет о том самом человеке, который, будучи еще младенцем во чреве матери Елизаветы, «взыграл», приветствуя находящегося во чреве Марии Спасителя.

И теперь этот человек сам свидетельствует о скоро грядущем в мир «Свете», т.е. Мессии, и даже больше того, о Мессии, Который уже «стоит среди нас». Слушающие Иоанна иудеи хорошо знали, каковы будут последствия прихода в мир этого обетованного Богом Мужа. Это те самые явления Божия милосердия, прощения, исцеления людских немощей и болезней и связанная с ними великая радость благовестия. Тем более это относится к нам, кому выпало великое счастье жить в эпоху Церкви. Мы знаем об уже совершенном Иисусом Христом деле Воплощения и Искупления, и такой человек не может не радоваться, как бы ни были велики выпавшие на его долю испытания и каким бы томительным не выглядело порой ожидание нашего окончательного воссоединения с Господом. Неизменным источником радости является уверенность в близости и присутствии Господа среди нас, что, однако, не отменяет трудностей и скорбей этой жизни, пока всё еще длится время испытаний.

В далекие времена в третье воскресенье Адвента освящали знамёна и хоругви. Этот обычай возник во времена Крестовых походов. Тогда Христа воспринимали как Главу Церкви воинствующей. Стоит вспомнить, что в это же время появились изображения Воскресшего Христа с хоругвью в руках. Принося в воскресенье Gaudete знамена в храм, рыцари выражали свое желание следовать за Мессией, отстаивать Его интересы силой оружия. Сейчас смысл этого обычая поменялся. В тех странах, где до сих пор представители различных общин и церковных движений приносят в воскресенье Gaudete свои значки и символы в храмы для освящения, Церковь не устает напоминать всем верным, что главное их свидетельство – это радость и любовь, которыми живут наши общины и приходы. Именно они – главное свидетельство присутствия Христа в нашей жизни, более значимое, нежели внешние знаки, символы и эмблемы.

С использованием материалов Gaudete.ru