Торжество Святого Иосифа – в Ватикане это праздник вдвойне

Торжество Святого Иосифа Обручника – в Ватикане это не только выходной день, но и особо знаменательная дата для нынешнего и прежнего Преемников Святого Петра.

Семь лет назад, 19 марта 2013 г., состоялась интронизация понтификата Папа Франциска. «Оберегать Иисуса с Марией, беречь всё творение, оберегать каждого человека, особенно, бедняков, оберегать нас самих: вот какое служение призван осуществлять Епископ Рима, но к которому вместе с тем призваны мы все, чтобы вновь засияла звезда надежды: оберегать с любовью всё то, что Бог нам подарил», – этими словами из проповеди, сказанной на интронизационной Мессе, Папа Бергольо наметил программу своего служения, которую ныне неутомимо воплощает в жизнь и попутно просит нас сопровождать его своими молитвами.

Молясь сегодня за Предстоятеля Вселенской Церкви, мы вспомним также и его предшественника – Папу на покое Бенедикта XVI, получившего в Святом Крещении имя Йозеф. Сегодня его тезоименитство.

Святейший Отец и Папа-эмерит, без сомнения, поддерживают мир в эти дни кризиса своими настойчивыми и неустанными молитвами. Мы также присоединимся к этой молитве, испрашивая у Всемилостивого Господа по ходатайству Святого Иосифа – небесного заступника Церкви – благодати победы над продолжающейся пандемией коронавируса и стойкости во время испытаний.

По материалам Vatican News