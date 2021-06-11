Торжество Святейшего Сердца Иисуса в Кафедральном соборе Новосибирска (ФОТО)

11 июня Мессу торжества Святейшего Сердца Иисуса в Кафедральном соборе Новосибирска возглавил Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт.

Утреннее богослужение было тихим и немноголюдным, камерным, поскольку сегодня — будний день. Но, возможно, именно благодаря своеобразной «камерности» все присутствующие на литургии смогли ощутить торжество Пресвятого Сердца как праздник Человечности Господа, Его предельной близости к нам в любви и милосердии.

Обычно в торжество Святейшего Сердца мы особым образом молимся о святости священников, об освящении их сердец.

Кроме того в этот день свой праздник отмечают сестры-монахини Конгрегации Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса (MSC), несущие служение в том числе и в нашей епархии.

В свое время в Сибирь из далекой Аргентины приехали монахиня Тереса Алькасер, MSC, которую под именем сестры Пакиты так полюбили дети и взрослые не только на Алтае, но и далеко за его пределами, и мирянка Пия Локателли из аффилированного с монашеской Конгрегацией Миссионерок Святейшего Сердца движения.

А затем эстафетную палочку подвижнического труда на Алтае приняла сестра Ассунта, MSC. Ей в ее уже немолодом возрасте порой нелегко давался русский язык, зато она прекрасно владела языком сердца, языком любви столь близким и понятным всякому человеку доброй воли.

Не осталась взявшая на себя подвиг служения народу Божию в Сибири Конгрегация и без местных призваний: сестра Татьяна Авдокушина, MSC, пройдя весь путь монашеской формации и получив образование в Риме, ныне возглавляет Студию «Кана», материалы которой знакомят самую широкую аудиторию с жизнью Католической Церкви в нашей стране…

Молитва посвящения себя и всего человечества Святейшему Сердцу Иисуса

О Иисус милосердный, Искупитель человеческого рода! Милостиво воззри на нас, с глубоким смирением припадающих к Твоему престолу.

Мы — Твои, и хотим быть Твоими.

Желая всё же ещё теснее соединиться с Тобою, каждый из нас сегодня посвящает себя добровольно Святейшему Сердцу Твоему. Тебя многие никогда не знали, от Тебя многие отреклись, презрев заповеди Твои. Сжалься над теми и другими, о благой Иисус, и привлеки всех к Святому Сердцу Твоему. Будь Царём, Господи, не только верных, никогда не оставлявших Тебя, но и блудных сынов, ушедших от Тебя.

Приведи их скоро в Отчий дом, да не погибнут от духовной нищеты и голода.

Будь Царём и тех, кого ложные толки ввели в заблуждение или разделило разногласие. Приведи их обратно к полноте истины и к единству в вере, да будет скоро одно стадо и один Пастырь. Также и всех, Тебя ещё не знающих, приведи в семью верующих. Даруй, Господи, Церкви Твоей полное процветание и свободу, даруй всем народам жить в мире и согласии, чтобы со всех концов вселенной звучало единогласно:

Слава Божественному Сердцу, через Которое нам дано Спасение! Слава Ему и честь во веки веков.

Аминь.