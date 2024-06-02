«Corpus Christi»-2024 в Кафедральном соборе Преображения Господня (+ ФОТО)

«Corpus Christi»-2024 в Кафедральном соборе Преображения Господня (+ ФОТО)

Июнь 02, 2024

В воскресенье 2 июня Католическая Церковь в России отмечала Торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых ().

В Кафедральном соборе Новосибирска праздничную Божественную Литургию возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ . Преосвященному Владыке сослужили эконом епархии отец , настоятель прихода отец SJ, а также представители общины Неокатехуменального пути — отец Збигнев Ленарт (гость из Казахстана) и отец ().

Со словом проповеди после чтения отрывка из Евангелия на Св. Мессе ко всем присутствующим обратился новый настоятель прихода. В своем духовном размышлении о. Кшиштоф остановился на богословском содержании праздника.

***

Евхаристическую тайну выражают слова многих песен и гимнов, которые прозвучали в этот день. Например, секвенция перед Евангелием:

Славь, Сион, Спасителя.
Славь Царя и Пастыря
Гласом песнопения.

Днесь ко Божьей славе вящей
Хлеб живой животворящий
Восхвалять дерзаем вновь.

Он на трапезе святейшей —
Дар сей истинный ценнейший —
Лику дан апостолов.

Се, Владыка Пасхи новой
Отменил закон суровый
И Завет нам вечный дал.

Солнце истины сияет,
Силы вражьи исчезают,
Светлый луч мрак прочь изгнал.

Сам Господь сие свершает —
Хлеб, вино пресуществляет
В Тайны Преблаженные.

Пейте Кровь и Плоть ядите, —
Рек Господь: Сие творите,
Вспоминая обо Мне.

Божья мудрость беспредельна, —
Хоть ломима, нераздельна
Плоть Христа в Святых Дарах.

И в частице жизни Хлеба
К нам Господь нисходит с неба,
Вечный Агнец жертвенный.

***

По завершении Святой Мессы состоялась традиционная Евхаристическая процессия, которая в нынешнем году была ограничена приходским двором Кафедрального собора, где были устроены четыре алтаря для чтения отрывков из Евангелия, молитв и поклонений.


Главные моменты этого торжественного дня иллюстрирует фоторепортаж студии «Кана»:

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