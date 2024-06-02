«Corpus Christi»-2024 в Кафедральном соборе Преображения Господня (+ ФОТО)

В воскресенье 2 июня Католическая Церковь в России отмечала Торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых (Corpus Christi).

В Кафедральном соборе Новосибирска праздничную Божественную Литургию возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт. Преосвященному Владыке сослужили эконом епархии отец Александр Деппершмидт, настоятель прихода отец Кшиштоф Корольчук SJ, а также представители общины Неокатехуменального пути — отец Збигнев Ленарт (гость из Казахстана) и отец Давид Трухильо Регаладо (Новосибирск).

Со словом проповеди после чтения отрывка из Евангелия на Св. Мессе ко всем присутствующим обратился новый настоятель прихода. В своем духовном размышлении о. Кшиштоф остановился на богословском содержании праздника.

***

Евхаристическую тайну выражают слова многих песен и гимнов, которые прозвучали в этот день. Например, секвенция перед Евангелием:

Славь, Сион, Спасителя.

Славь Царя и Пастыря

Гласом песнопения.

Днесь ко Божьей славе вящей

Хлеб живой животворящий

Восхвалять дерзаем вновь.

Он на трапезе святейшей —

Дар сей истинный ценнейший —

Лику дан апостолов.

Се, Владыка Пасхи новой

Отменил закон суровый

И Завет нам вечный дал.

Солнце истины сияет,

Силы вражьи исчезают,

Светлый луч мрак прочь изгнал.

Сам Господь сие свершает —

Хлеб, вино пресуществляет

В Тайны Преблаженные.

Пейте Кровь и Плоть ядите, —

Рек Господь: Сие творите,

Вспоминая обо Мне.

Божья мудрость беспредельна, —

Хоть ломима, нераздельна

Плоть Христа в Святых Дарах.

И в частице жизни Хлеба

К нам Господь нисходит с неба,

Вечный Агнец жертвенный.

***

По завершении Святой Мессы состоялась традиционная Евхаристическая процессия, которая в нынешнем году была ограничена приходским двором Кафедрального собора, где были устроены четыре алтаря для чтения отрывков из Евангелия, молитв и поклонений.



Главные моменты этого торжественного дня иллюстрирует фоторепортаж студии «Кана»: