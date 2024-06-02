«Corpus Christi»-2024 в Кафедральном соборе Преображения Господня (+ ФОТО)
В воскресенье 2 июня Католическая Церковь в России отмечала Торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых (Corpus Christi).
В Кафедральном соборе Новосибирска праздничную Божественную Литургию возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт. Преосвященному Владыке сослужили эконом епархии отец Александр Деппершмидт, настоятель прихода отец Кшиштоф Корольчук SJ, а также представители общины Неокатехуменального пути — отец Збигнев Ленарт (гость из Казахстана) и отец Давид Трухильо Регаладо (Новосибирск).
Со словом проповеди после чтения отрывка из Евангелия на Св. Мессе ко всем присутствующим обратился новый настоятель прихода. В своем духовном размышлении о. Кшиштоф остановился на богословском содержании праздника.
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Евхаристическую тайну выражают слова многих песен и гимнов, которые прозвучали в этот день. Например, секвенция перед Евангелием:
Славь, Сион, Спасителя.
Славь Царя и Пастыря
Гласом песнопения.
Днесь ко Божьей славе вящей
Хлеб живой животворящий
Восхвалять дерзаем вновь.
Он на трапезе святейшей —
Дар сей истинный ценнейший —
Лику дан апостолов.
Се, Владыка Пасхи новой
Отменил закон суровый
И Завет нам вечный дал.
Солнце истины сияет,
Силы вражьи исчезают,
Светлый луч мрак прочь изгнал.
Сам Господь сие свершает —
Хлеб, вино пресуществляет
В Тайны Преблаженные.
Пейте Кровь и Плоть ядите, —
Рек Господь: Сие творите,
Вспоминая обо Мне.
Божья мудрость беспредельна, —
Хоть ломима, нераздельна
Плоть Христа в Святых Дарах.
И в частице жизни Хлеба
К нам Господь нисходит с неба,
Вечный Агнец жертвенный.
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По завершении Святой Мессы состоялась традиционная Евхаристическая процессия, которая в нынешнем году была ограничена приходским двором Кафедрального собора, где были устроены четыре алтаря для чтения отрывков из Евангелия, молитв и поклонений.
Главные моменты этого торжественного дня иллюстрирует фоторепортаж студии «Кана»:
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