Торжество Богоявления в Кафедральном соборе Преображения Господня (ФОТО)

6 января 2021 года, в Торжество Богоявления, Владыка Иосиф Верт возглавил Праздничную Литургию в Кафедральном соборе Новосибирска.

В начале Св. Мессы Ординарий Преображенской епархии поприветствовал всех пришедших на праздник.

Праздник Богоявления больше известен в народе как праздник «Трёх царей» — так назвал народ волхвов, потому что они принесли Младенцу Иисусу достойные Царя подарки. В этот день в установленном в храме макете Яслей появились фигурки трех царей, пришедших поклониться Младенцу.

Также все верные, пришедшие на богослужение, мысленно, в духе, вместе с тремя царями поклонились Рожденному Младенцу, Спасителю мира, Сыну Божьему, посетившему наш мир 2017 лет назад. Тайне Его Воплощения посвящены все праздники так называемого «Рождественского времени».

В завершение богослужения Преосвященный Иосиф совершил традиционный чин освящения воды, ладана, мела и золота. Освященным мелом, который вместе с ладаном раздают в этот день в каждом храме, верные напишут на дверях своей квартиры «C + M + B» (заглавные буквы имен трех волхвов или первые буквы слов во фразе «Христос благословляет жилище» по-латыни) и цифры начавшегося года.

Фоторепортаж подготовлен ТВ «Кана»: