Торжественная Месса благословения нового органа и Гала-концерт по этому случаю прошли в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Торжественная Месса благословения нового органа и Гала-концерт по этому случаю прошли в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Октябрь 10, 2023

«Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его» (Хвалебная песнь из Книги Псалмов Царя Давида).

В воскресенье, 8 октября 2023 года, Кафедральный собор Преображения Господня стал центром важнейшего события не только в религиозной, но и культурной жизни Сибирской столицы — в главном храме Преображенской епархии состоялась торжественная Месса и нового органа Diego Cera № 40, который был создан и инсталлирован филиппинской органостроительной фирмой Diego Cera Organbuilders, Inc. из Манилы (органные мастера — директор фирмы и Джулиус Пухай).

В по этому случаю прибыли гости из многих уголков нашей страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Святейшего Папу Римского Франциска на торжестве представлял в Российской Федерации Его Высокопреосвященство Архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Также в богослужении участвовали: советник Апостольской нунциатуры о. Игорь Чабанов, канонический настоятель Российского Региона Общества Иисуса о. Томаш Ортманн SJ, директор Культурного центра «Иниго» о. SJ, генеральный викарий Преображенской епархии о. Андрей Ферко и два настоятеля Кафедрального собора, при которых проект был начат и завершён: прежний – о. Денис Марчишин и нынешний – о. Григорий Федосеев.

А возглавил Святую Мессу непосредственный организатор и вдохновитель этого грандиозного события — Ординарий Преображенской епархии Его Преосвященство Епископ .

Самое начало Литургии происходило под хоровое пение капеллы кафедрального собора, и лишь после того, как новый освятили и благословили два служащих Архиерея, «король музыкальных инструментов» явил всем собравшимся своё уникальное тембровое дыхание и прекрасное многоголосие.

Diego Cera № 40 – уникальный механический барочный орган. Он был доставлен в Новосибирск в мае этого года и установлен в июле-августе. Орган изготовлен в стиле немецкого барокко. В нём два мануала, 24 регистра, 1500 труб, среди которых — не часто встречающиеся горизонтальные трубы — шамады. На фасаде органа можно увидеть чудесное украшение – Рождественскую звезду.

«У него большое количество ресурсов, регистров, голосов, интересных тембров, которые позволяют более красочно и ярко продемонстрировать замысел композиторов», ─ рассказала профессор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки Наталья Багинская на пресс-конференции, которая прошла накануне в Епископской библиотеке.

Новый орган особо уникален своими язычковыми регистрами, поэтому идеален для исполнения музыки Баха. В скором времени в соборе планируют провести фестиваль имени композитора. Также ожидается приезд именитых исполнителей из Москвы и Санкт-Петербурга.

А пока уже в первый вечер после торжественной инаугурации органа с полным аншлагом в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялся грандиозный Гала-концерт сибирских органистов…


Все самые яркие подробности этого события запечатлели фотообъективы ТВ «Кана» и о. Янеза Севера SJ:

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна