Торжественная Месса благословения нового органа и Гала-концерт по этому случаю прошли в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

«Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его» (Хвалебная песнь из Книги Псалмов Царя Давида).

В воскресенье, 8 октября 2023 года, Кафедральный собор Преображения Господня стал центром важнейшего события не только в религиозной, но и культурной жизни Сибирской столицы — в главном храме Преображенской епархии состоялась торжественная Месса и благословение нового органа Diego Cera № 40, который был создан и инсталлирован филиппинской органостроительной фирмой Diego Cera Organbuilders, Inc. из Манилы (органные мастера — директор фирмы Сэлвин Тагле и Джулиус Пухай).

В Новосибирск по этому случаю прибыли гости из многих уголков нашей страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Святейшего Папу Римского Франциска на торжестве представлял Апостольский нунций в Российской Федерации Его Высокопреосвященство Архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Также в богослужении участвовали: советник Апостольской нунциатуры о. Игорь Чабанов, канонический настоятель Российского Региона Общества Иисуса о. Томаш Ортманн SJ, директор Культурного центра «Иниго» о. Янез Север SJ, генеральный викарий Преображенской епархии о. Андрей Ферко и два настоятеля Кафедрального собора, при которых проект был начат и завершён: прежний – о. Денис Марчишин и нынешний – о. Григорий Федосеев.

А возглавил Святую Мессу непосредственный организатор и вдохновитель этого грандиозного события — Ординарий Преображенской епархии Его Преосвященство Епископ Иосиф Верт.

Самое начало Литургии происходило под хоровое пение капеллы кафедрального собора, и лишь после того, как новый орган освятили и благословили два служащих Архиерея, «король музыкальных инструментов» явил всем собравшимся своё уникальное тембровое дыхание и прекрасное многоголосие.

Diego Cera № 40 – уникальный механический барочный орган. Он был доставлен в Новосибирск в мае этого года и установлен в июле-августе. Орган изготовлен в стиле немецкого барокко. В нём два мануала, 24 регистра, 1500 труб, среди которых — не часто встречающиеся горизонтальные трубы — шамады. На фасаде органа можно увидеть чудесное украшение – Рождественскую звезду.

«У него большое количество ресурсов, регистров, голосов, интересных тембров, которые позволяют более красочно и ярко продемонстрировать замысел композиторов», ─ рассказала профессор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки Наталья Багинская на пресс-конференции, которая прошла накануне в Епископской библиотеке.

Новый орган особо уникален своими язычковыми регистрами, поэтому идеален для исполнения музыки Баха. В скором времени в соборе планируют провести фестиваль имени композитора. Также ожидается приезд именитых исполнителей из Москвы и Санкт-Петербурга.

А пока уже в первый вечер после торжественной инаугурации органа с полным аншлагом в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялся грандиозный Гала-концерт сибирских органистов…



Все самые яркие подробности этого события запечатлели фотообъективы ТВ «Кана» и о. Янеза Севера SJ: