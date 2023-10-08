Приветственное слово Его Высокопреосвященства Архиепископа Джованни Д’Аниелло, Апостольского Нунция в РФ, на церемонии освящения органа в Кафедральном соборе Преображения Господня

Ваше Преосвященство! Дорогие друзья!

Прежде всего хочу поблагодарить Его Высокопреосвященство Епископа Верта за приглашение участвовать в торжественном освящении органа, задуманного и профинансированного Отцом Иоганном Труммером и осуществлённого компанией Господина Сельвина Тагле.

Уже не в первый раз я служу в этом прекрасном кафедральном соборе и радуюсь возможности вновь вас видеть и совместно молиться. Как вы знаете, молитва – это диалог с Богом. Молитва – это дыхание души и питание веры. Как тело, без души, не может жить – и добавлю: как орган без воздуха не может звучать, — так и душа без молитвы мертва. Молитва – это дыхание души, стремящейся остаться живой. А хвалебная молитва – одна из самых красивых и особенно ценимых Богом.

Сегодняшняя литургия напоминает мне слова из Первой Книги Царств: «Давид и весь Израиль праздновали перед Богом, всей душой, и пели и играли на арфах, псалтирях, литаврах, кимвалах и трубах».

Как вы знаете, изначально отдельные псалмы были гимнами, которые пелись, под аккомпанемент музыкальных инструментов в священных местах, и таким образом музыкальные инструменты помогали в молитве и хвале Господу.

Однажды я прочёл, что «молитва – это когда удаётся услышать Бога и научиться чувствовать невыразимые дуновения Святого Духа, который обитает в нас и молчаливо стонет».

Получается, что Молитва и Музыка суть элементы, которые с самого начала помогали человеку в его связи с Богом, сопровождая его на крутом и трудном пути, выводя человека в сверхъестественное измерение, где он может встретиться с Богом.

Так было для Блаженного Августина, который в знаменитой книге «Исповедь», рассказывая о своём опыте в Милане, написал: «Сколько слёз было пролито, слушая музыкальные лады гимнов и песнопений, сладко звучавших в церкви! Бурное волнение: эти лады доходили до моих ушей и вводили истину в моё сердце, возбуждая тёплое чувство сострадания. Эти слёзы пошли мне на пользу».

Не случается ли и нам, слушая мелодии священной музыки, чувствовать себя вознесёнными в некое иное измерение, радующее душу и позволяющее ей испытывать близость с Господом?

Возможно, в такие моменты мы не осознаём, что, как говорил античный философ, «музыка есть искусство, которое, сообразуясь с голосом, достигает сердца и пробуждает в нём вкус к добродетели».

Именно поэтому я верю, что молитва и музыка суть и должны быть -инструментами, позволяющими нам установить интимную связь с Богом, в которой мы можем, в диапазоне веры, синхронизировать наши сердца по нотам Господа, Который всегда и везде зовёт нас быть свидетелями любви, справедливости и мира.

Ещё раз благодарю Монсеньора Верта за возможность прожить вместе с вами этот брачный союз между молитвой и музыкой, хочу выразить убеждённость, что от музыки этого органа, который мы сегодня освятили, наш путь веры получит очередной импульс. А Блаженный Августин, в завершении своего пребывания в Милане, нашёл то, что искал – истину, то есть Бога. Да помогут нам ноты этого органа, уже в Крещении встретившим Господа, укрепить наше прилежание быть Его истинными учениками и мастеровыми любви и мира!



+ Джованни Д’Аниелло

Апостольский Нунций в Российской Федерации

Провозглашено на Торжественной Мессе в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске 8 октября 2023 года

(Фото — ТВ «Кана»)