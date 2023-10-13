Слово Владыки Иосифа Верта на Гала-концерте по случаю инаугурации нового духового органа «Diego Cera № 40»

Дорогие, сегодня на главной Мессе в кафедральном соборе Преображения Господня по улице Горького 100 был торжественно освящён новый духовой орган.

Многие из вас присутствовали на этом событии. Многие из вас регулярно приходят на концерты органной музыки в наш собор. Не говоря уже о наших прихожанах, членах нашей общины.

До недавнего времени на Мессах и концертах звучал электронный орган. Я сам не знаток музыки и органа, но, насколько я слышал вас и наших музыкантов, и тот электронный орган был инструментом хорошего уровня, и люди незнающие могли и не разобраться и не увидеть разницу.

Однако духовой орган — это опять другой уровень, именно он в прошлые века заслужил звание Короля музыкальных инструментов. И его стоимость, время его строительства говорят сами за себя. 6 лет ушло на строительство собора, и 6 лет продолжалось строительство этого органа.

Можно спросить себя: а должна ли Церковь проводить в своих сакральных помещениях, в освящённых храмах концерты?

Одной из первых обязанностей Церкви, народа Божьего, — это прославление Господа Бога. Инструменты и средства для такого прославления — это молитва, совершение добрых дел, исполнение заповедей Божьих. Но сегодня большая часть населения планеты далеки от Бога, не имеют практики веры, даже если они не атеисты. И здесь музыка, культура может помочь таким душам в их поисках вечного, в поисках абсолюта, Гаранта, что есть некто, Который награждает за всякое добро, справедливость, честь, истину, любовь и что стоит в этой жизни к этим идеалам, вершинам стремиться, несмотря на многие трудности в пути.

Пусть и наши концерты, теперь уже с помощью Короля музыкальных инструментов помогут всем нам сделать с каждым концертом шаг к вечной Любви, к нашему Творцу и Спасителю, и прославить Его в глубине души и всей своей жизнью.