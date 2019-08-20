Торжества в честь 200-летия первого освящения лютеранского собора Петра и Павла прошли в Москве

200-летие первого освящения лютеранского Кафедрального собора Петра и Павла в Москве было торжественно отмечено 18 августа. По традиции, празднование началось с торжественного богослужения, которое возглавил архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр. В рамках торжеств была открыта выставка «Собор Святых Петра и Павла – 200 лет в Старосадском», проведена для всех желающих экскурсия по собору. Состоялась также презентация памятного альбома, а вечером во время праздничного концерта прозвучали шедевры европейской духовной музыки. Подробный рассказ о торжествах помещен на сайте агентства Благовест-инфо.

После литургии с праздником московских лютеран поздравили христиане других конфессий. По поручению главы католической Архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископа Павла Пецци виновников торжества приветствовал генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов. Сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС) Руслан Ахматханов поздравил лютеранскую общину от лица председателя ОВЦС, митрополита Волоколамского Илариона. Был также зачитан приветственный адрес от главы Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) епископа Сергея Ряховского. Прозвучало поздравление от Церкви адвентистов седьмого дня. Советник Департамента национальной политики и межрегиональных связей Правительства Москвы Анна Кудрявцева зачитала поздравление от Правительства Москвы перед началом вечернего концерта.

Выставка и памятный альбом поведали всем участникам торжества об истории Кафедрального собора и предшествовавших ему зданиях. Как известно, первые лютеране из приглашенных ремесленников, врачей и купцов Северо-Западной Европы появились в Москве в первой половине XVI века. Церковная община возникла несколько позже, между 1560 и 1565 гг., а в 1576 г. на берегу Яузы, в Немецкой слободе, была возведена небольшая деревянная церковь, освященная во имя Святого Архангела Михаила. В 1694 г. симпатизировавший европейцам царь Пётр I заложил в Москве новую каменную церковь во имя Святых Апостолов Петра и Павла, которая и была освящена в его присутствии 3 апреля 1695 г. Этот храм просуществовал до 1812 г. и сгорел во время Большого Московского пожара. В 1817 г. приход приобрёл усадьбу Лопухиных близ Покровки, на Ивановской горке, в Космодамианском (ныне Старосадском) переулке. На средства короля Пруссии Фридриха-Вильгельма III и при поддержке императора Александра I в июне следующего года началась перестройка купленного дома под церковь (возведение купола и креста). 18 августа 1819 г. её освятили. Эта дата и отмечается торжественно в эти дни.



«Это было фактически появление нового дома у российских лютеран. 200 лет на одном месте – это возраст, это укорененность, возможность стать частью Москвы и России», – сказал на презентации нового издания автор основного текста историк Павел Гнилорыбов. Он обратил внимание на феномен Ивановской горки: здесь 200 лет назад было 11 православных церквей, известный монастырь, хоральная синагога и лютеранский собор. По словам историка, это символ того, что православная Москвы была «огромным странноприимным домом» для представителей разных религий и конфессий, которые в XIX веке составляли всего 5-6% населения. В свою очередь, образовательные учреждения, созданные при лютеранском соборе, принимали на обучение детей из русских православных семей – настолько качественным и престижным считалось получаемое здесь образование. В феврале 1837 года в кирхе впервые зазвучал орган. Петропавловский приход стал крупнейшим среди протестантских приходов Москвы. Когда в середине столетия число членов общины превысило шесть тысяч, было принято решение о реконструкции храма по плану архитектора А. Майнхардта в неоготическом стиле, которое завершилось в январе 1862 года. В 1892 г. приход приобрёл новый 42-х регистровый орган у известной немецкой фирмы «Э.Ф.Валькер», ставший лучшим концертным инструментом Москвы. К началу XX века церковь Святых Петра и Павла насчитывала уже почти 20 тысяч прихожан (большинство немцев, а также латышей, финнов и шведов). «Это всего 1,5-2 % населения Москвы, но они вносили такую лепту в развитие столичной экономики, культуры, науки, образования, что было бы преступно не трубить об этом на каждом углу», – сказал на презентации П. Гнилорыбов, который подробно «трубит» об известных прихожанах лютеранского собора на страницах нового альбома. В связи с увеличением численности прихожан встал вопрос о перестройке церкви с целью её расширения. Проект выполнил академик В.А. Косов — один из архитекторов Храма Христа Спасителя. 5 декабря 1905 года состоялось освящение церкви в качестве Кафедрального собора Московского консисториального округа.



В издании подробно освещается судьба лютеран в советские годы. В 1918 г. собор получил статус Кафедрального собора России, а в 1924 г. – и всего Советского Союза. В первые годы советской власти из богатейшего собора Святых Петра и Павла были изъяты ценности, уменьшилось количество прихожан. В период масштабных гонений на верующих, в ноябре 1936 г., службы были прекращены, пастор Александр Штрек и многие прихожане были арестованы и расстреляны. Прекратили своё существование учебные заведения при церкви. На этом история Евангелическо-Лютеранской Церкви в Москве прервалась на 55 лет. В 1937 г. собор передали под кинотеатр «Арктика», а затем студии «Диафильм», произведшей перепланировку здания, в результате чего интерьер церкви был полностью уничтожен. Перед VI Всемирным фестивалем молодёжи и студентов в 1957 году был разобран шпиль собора. Только в 1992 г. Правительство Москвы передало лютеранам в пользование здание собора, а «Диафильм» удалось отселить еще через 5 лет. Тогда же начались восстановительные работы, которые продолжались более десяти лет, пока наконец в 2008 г. не состоялось новое освящение храма. О том, как происходил процесс восстановления, также можно прочитать в презентуемой книге.

Выступая на презентации издания, автор предисловия, архиепископ Дитрих Брауэр отметил особую ценность опубликованных материалов из архивов НКВД – они свидетельствуют о репрессиях 1930-х годов, которые обрушились на лютеранскую общину. «Задача была – устранить всю конфессию, а затем – стереть память. А без памяти не будет будущего, о котором мы мечтаем, в которое мы вкладываемся». Воспоминания старейших членов общины также помещены в книге. Завершая презентацию, архиепископ отметил: «Сегодня Лютеранская Церковь в России – не альтернатива православию, как говорят некоторые, не параллельная структура, а органическая часть российской действительности в ее разнообразии».

На вечерний концерт классической музыки пришло столько людей, что все они не смогли поместиться в огромном соборе. В исполнении Государственного академического Московского областного хора имени А. Д. Кожевникова, камерного оркестра Collegium Musicum и солистов прозвучали произведения Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Рахманинова.