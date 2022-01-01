Te Deum. Папа: Богородица возвращает нам смысл Рождества

Вечером последнего дня 2021 года Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра Первую вечерню праздника Пресвятой Богородицы; после богослужения состоялось поклонение Пресвятым Дарам, Церковь вознесла древний благодарственный гимн Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»).

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что праздник Рождества Христова побуждает людей восхищаться тайной Воплощения: перед Богомладенцем в святой радости склоняются и вифлеемские пастухи, и Мария с Иосифом. Рождество всегда связано с изумлением, подчеркнул Папа, однако этот праздник нельзя ограничивать поверхностными эмоциями или, что ещё хуже, омрачать «потребительским безумием», – иначе легко потеряется смысл великой тайны рождения Христа. А её центр таков: «Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин 1,14); об этом говорит вечерняя литургия, которая открывает праздник Пресвятой Богородицы Марии. Матерь Христа – «первый, величайший, и в то же время самый смиренный свидетель», подчеркнул Папа.

Сердце Марии тоже наполнено святым изумлением, но она возвращает нас к человеческой, земной реальности, к истине Рождества, которая заключена в трёх словах святого Павла: «Родился от жены» (Гал 4,4), отметил Святейший Отец. Христианское восхищение основано не на спецэффектах или фантастических мирах, а на тайне реальности: «Нет ничего более прекрасного и удивительного, чем наша действительность! Цветок, ком земли, история жизни, встреча. Морщинистое лицо старика и лицо новорождённого. Мать держит своего ребёнка на руках и кормит его. Здесь сияет тайна».

Изумление Пресвятой Богородицы и Церкви преисполнено благодарности: Господь не оставил Свой народ, Он пришёл, чтобы быть рядом, Он – Бог с нами. И хотя проблемы, трудности и заботы не исчезли, мы уже не одни: Отец «послал Сына Своего» (Гал 4,4), дабы искупить людей от рабства греха и восстановить достоинство чад Божьих. Христос пришёл в этот мир, «чтобы привести всех нас, заблудших и рассеянных, обратно в дом Отца».

Время пандемии, отметил Епископ Рима, усилило во всём мире чувство потерянности. Сначала мы почувствовали себя солидарными в одной лодке, и затем, преодолевая искушение «каждый сам за себя», мы снова отреагировали с чувством ответственности. За это следует прославлять и благодарить Бога, потому что выбор в пользу солидарности исходит не от мира, а от Бога, – от Иисуса Христа, Который заповедал нам быть сёстрами и братьями, детьми единого Отца.

Город Рим, подчеркнул Папа Франциск, несёт это призвание в своём сердце: Евангелие Христа «пустило здесь глубокие корни, оплодотворённые кровью мучеников». Однако гостеприимный и братский город узнаётся не по «фасаду», красивым речам или масштабным мероприятиям: его можно узнать по «ежедневному вниманию к тем, кто испытывает наибольшие трудности, к семьям, которые ощущают на себе всю тяжесть кризиса», к инвалидам и их семьям, к тем, кто особо нуждается в социальных услугах. Святейший Отец выразил надежду, что жители Рима, туристы и паломники смогут восхититься заботой этого прекрасного города о самых слабых и уязвимых.

В конце проповеди Епископ Рима сказал:

«Сегодня Пресвятая Богородица, Матерь Церкви показывает нам Младенца. Она улыбается нам и говорит: ‘Он есть Путь. Уверенно следуйте за Ним’. Будем же идти за Ним в наших буднях: Иисус дарует полноту времени, придаёт смысл делам и дням. Пребудем же в этой уверенности как в счастливые, так и в тяжёлые моменты: надежда, которую Он даёт нам, не разочаровывает».



Источник: Vatican News