ТАСС: Папа Римский поздравил россиян с наступающим Днем Победы

Папа Франциск поздравил россиян с наступающим Днем Победы, отметив, что 9 мая будет молиться о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Папа Римский поздравляет русских с Днем Победы. Говорит о том, что в этот день, 9 мая, будет молиться за всех погибших в эту страшную войну. Помнит о том, что основной груз в этой войне был возложен на плечи русского, украинского, белорусского и других народов СССР», — сказал Севастьянов.

По словам понтифика, от русского и украинского народов, которые помнят все ужасы той войны, зависит мир в Европе. Поэтому Украина и Россия должны найти точки соприкосновения, чтобы наладить переговорный процесс без военных действий.