Талибы выпустили из Афганистана больше ста музыкантов

Кабул покинула сотня афганцев, связанных с Национальным институтом музыки Афганистана, правительство Португалии согласилось предоставить им убежище, сообщил агентству АР директор института Ахмад Сармаст.

В группе из 101 человека половину составляют студенты, причем большинство — это участники женского оркестра Zohra, а также выпускники, преподаватели и родственники некоторых музыкантов. Это примерно треть всего сообщества института.

В минувшее воскресенье они вылетели в Катар. На борту были еще 134 афганца. АР называет этот перелет крупнейшим вывозным рейсом после завершения основного этапа эвакуации в августе.

Основатель и руководитель Института музыки Сармаст пока находится в Мельбурне, но планирует заново организовать учебу для своих студентов уже в Португалии.

АР отмечает, что Афганистан покинули десятки тысяч граждан, в том числе спортсмены и деятели искусств. Недавно группа женщин-робототехников Afghan Dreamers переселилась в Мексику, а женская футбольная команда перебралась в Португалию.

Когда талибы в прошлый раз пришли к власти в Афганистане, они запретили музыку. АР отмечает, что сейчас они прямого запрета пока не вводили, но на местах представители движения уже начали навязывать свои правила и преследовать концертные площадки и отдельных музыкантов.

Национальный институт музыки был основан в 2010 году. Его студенты уже давали концерты в США и Европе, напоминает АР. Сейчас здание института пустует, его охраняют бойцы запрещенной в России «Сети Хаккани» (союзники талибов). На момент смены власти в стране в институте обучалось 350 студентов.



Источник: Интерфакс-религия