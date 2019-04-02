Святой Престол поручил французскому священнику отвечать за диалог с традиционалистами

Новым руководителем секции Конгрегации доктрины веры, ответственной за отношения с сообществами католических традиционалистов, был назначен 30 марта с.г. священник Патрик Декуртье, последние 10 лет трудившийся в Папской комиссии «Ecclesia Dei», которая до недавнего времени занималась данным вопросом. Упомянутая Комиссия была учреждена в 1988 г., а ликвидирована в январе 2019 г.

Отец Декуртье является преподавателем Института патристики «Augustinianum» в Риме и специализируется на учении Отцов Церкви. Отныне он будет заниматься традиционалистскими сообществами, находящимися в общении с Католической Церковью, например, священническим Братством Святого Петра, а также поддерживать контакты с лефевристским Братством Святого Пия X в поисках путей урегулирования его церковного статуса.

Напомним, что Комиссия «Ecclesia Dei» была учреждена 2 июля 1988 года святым Папой Иоанном Павлом II с целью помочь вернуться к полному церковному общению священникам, семинаристам, монашествующим и общинам мирян, связанным с Братством последователей архиепископа Марселя Лефевра. Речь шла о лицах, которые желали оставаться в общении с Преемником Святого Петра или вернуться к такому общению, но, вместе с тем, следовать так называемой Тридентской духовной и литургической традиции.

19 января 2019 г. Папа Франциск упразднил Папскую комиссию «Ecclesia Dei», полностью передав ее компетенцию Конгрегации вероучения, в рамках которой была образована особая секция. Папа принял решение о ликвидации Комиссии, принимая во внимание тот факт, что вопросы, стоящие на повестке дня, носят доктринальный характер, а количество и образ жизни монашеских общин и прочих институтов, которые совершают св. Мессу в экстраординарной форме, вошло сегодня в стабильную колею.

По материалам Vatican News