Святой Престол еще раз напомнил, что требование неразглашения тайны исповеди носит абсолютный характер

Принуждение к нарушению тайны исповеди неприемлемо и ограничивает свободу религии, говорится в специальном послании Святого Престола, обнародованном 1 июля 2019 г. в Ватикане. Опубликованный документ под названием «Замечания Апостольской Пенитенциарии о важности внутренней сферы и нерушимости тайны исповеди» подписан Великим Пенитенциарием, кардиналом Мауро Пьяченцой, регентом Апостольской Пенитенциарии, монсеньором Кшиштофом Никелем. Папа Франциск утвердил этот документ 21 июня сего года, а официально подписан он был 29 июня, в торжество Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

Представляя документ, кардинал Пьяченца заметил, что в современном «медийном» обществе развитию технологий и средств коммуникации «не сопутствует аналогичное стремление к поиску правды». Целью скорее является «лихорадочное желание поглощения информации», включая частную и конфиденциальную. На этом основании формируется мнение о людях, нередко очерняется их доброе имя. Такой распространенный подход сказывается также на Церкви, от которой, «ради мнимой политкорректности и прозрачности», требуют придерживаться подходов, применяемых в гражданском праве. В этом контексте Апостольская Пенитенциария считает необходимым подчеркнуть «абсолютную нерушимость тайны исповеди», которая «зиждется на Божественном праве» и не допускает исключений. Священник призван защищать тайну исповеди не только ради сохранения «верности» пенитенту, но, в первую очередь, ради уважения к святости самого Таинства исповеди.

В документе подчеркивается разница между тайной исповеди и профессиональной тайной, обязывающей некоторые категории людей: врачей, журналистов, адвокатов. В этих последних случаях существуют исключения из общего правила сохранения тайны, в то время как тайна исповеди — это «не обязательство, наложенное извне, а неотъемлемое требование Таинства». Пенитент имеет дело в исповедальне не с исповедником-человеком, а с Богом, а присвоение себе того, что есть Божье – кощунство. «Политические действия и законодательные инициативы, направленные против нерушимости тайны исповеди, являются неприемлемым нападением на libertas Ecclesiae«, — говорится в документе.

В письме Апостольской Пенитенциарии рассматриваются также морально-правовые аспекты деятельности, касающейся внутренней сферы человека и совершаемой вне Таинства исповеди. Ее классический пример — духовное руководство. Каноническое право предусматривает полную конфиденциальность духовных разговоров. Например, во время проверки кандидата, готовящегося к скорому принятию посвящения, запрещено обращаться за какой-либо информацией к его исповедникам или духовным руководителям.

В последней части документа речь идет о других формах тайны, которые не касаются внутренней сферы, но связаны с выполнением служения. Примечание подтверждает принцип естественного права, которое обязывает хранить тайну, за исключением случаев, когда это может нанести серьезный вред людям и единственным способом не допустить этого является раскрытие истины. В такой ситуации нужно руководствоваться принципом братской любви, отдавая приоритет защите блага и безопасности других людей, уважению к частной жизни и общественной пользе.

По материалам Vatican News