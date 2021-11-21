Святой Мессой в торжество Христа Царя Вселенной завершился молодежный форум Преображенской епархии в Новосибирске

Трехдневная встреча молодежи Преображенской епархии, проводимая с 19 по 21 ноября в рамках Всемирного дня молодежи на епархиальном уровне, завершилась праздничной Мессой в торжество Христа Царя Вселенной в Кафедральном соборе Преображения Господня столицы Сибири. Богослужение возглавил ординарий епархии Владыка Иосиф Верт, который лично принимал участие в молодежном форуме, сопровождая его молитвой и архипастырским словом.

В своей проповеди Преосвященный Иосиф призвал вверенную ему паству задуматься, действительно ли Иисус является нашим Царем, как задуматься и об ответственности, которая возложена на каждого из нас, христиан – лично представлять своего Царя и Господа, представлять Его всегда и везде и быть Его свидетелем «даже до края земли».

Все мы, христиане, – подданные Иисуса Христа, Царя Вселенной; подданные Того, чье Царство – не от мира сего; Того, Кто и поныне остается Царем на Кресте.

Далее Владыка остановился на специфике уходящего года. В этом году мы празднуем 30-летие восстановления в России канонических церковных структур, но сам Владыка предпочитает формулировку «30-летие свободы веры». «Вы, дорогая молодежь, – сказал, обращаясь к участникам встречи их архипастырь, – все родились и выросли в условиях свободы веры. Вы и представить себе не можете, что значит ее несвобода. И слава Богу! Нельзя переставать благодарить за это Бога, но нельзя забывать и прежние трагические времена. Как Церковь до сих пор вспоминает мучеников первых веков христианства, так и мы должны помнить о мучениках XX века, на фундаменте которых мы созидает нашу Церковь сегодня». Преосвященный Владыка призвал свою паству изучать историю, обращаться к имеющимся известным источникам ее изучения, самим активно искать такие источники.

«Дорогая молодежь! – продолжил епископ Иосиф. – Вы – надежда и будущее человечества и Церкви! Папа Франциск очень часто говорит о молодежи. Он часто обращается к вам. Недавно я услышал такую его фразу: ‘С молодежью Церковь стоит! С молодежью Церковь не падает!’. Если молодежь будет сильна верой, сильна будет и Церковь. (…) А еще раньше Святой Отец призвал молодежь оставить диваны и компьютерные игры, чтобы идти вперед и оставить свой след в истории».

Перейдя далее к теме Синодального пути, на который в этом году вступила Католическая Церковь, Владыка отметил, что постоянное обновление во Христе – это и есть путь Церкви. Нынешний Синодальный путь есть продолжение того процесса обновления, который был запущен II Ватиканским Собором. Церковь стремится говорить с окружающим мире на понятном миру языке. Будущее же мира – молодежь, а потому молодежи принадлежит особая роль в миссии Церкви. «Пусть же состоявшаяся встреча станет для вас творческим импульсом, пусть разбудит в вас желание еще активнее участвовать в жизни Церкви! (…) Церковь есть Небесный Град Иерусалим, который начинается здесь, на земле, как малое семя со множеством слабостей и несовершенств, но получит свое завершение в вечности у Бога. Так пусть же каждый из вас попытается изобразить Церковь так, как он ее видит или хотел бы видеть: пусть изобразит карандашом или красками, на фотографии, стихами или прозой… Отнеситесь к этому серьезно и ответственно. Пусть эти ваши размышления о Церкви позитивно повлияют на ее развитие, на ее путь сквозь времена… Пошлите эти ваши размышления своим настоятелям и, конечно же, вашему Епископу. И много молитесь, чтобы на пленарном заседании Синода в 2022 г. епископы сумели сформулировать наилучшие решения по укреплению и обновлению Церкви.» – подытожил Владыка Иосиф.

«Дорогая молодежь Преображенской епархии! Желаю вам помощи Божией во всех ваших начинаниях. Пусть Господь Бог защитит вас, особенно сегодня, в это непростое время, от козней коварного вируса. Передайте мои приветствия вашим родителям, близким и друзьям. Поделитесь вашими впечатлениями от молодежной встречи в Новосибирске в ваших приходах и среди ваших друзей», – сказал Преосвященный Владыка в заключение и призвал молодежь соединиться в духе с их сверстниками, братьями и сестрами по вере, которые сегодня отмечают Всемирный день молодежи по всему миру в своих епархиях.

Святая Месса завершилась архипастырским благословением. Теперь юноши и девушки, принимавшие участие во встрече, разъедутся по своим приходам, по своим городам и поселкам, увозя с собой благодать этих трех дней молитвы, размышлений и взаимного общения.



Главные моменты заключительной Святой Мессы молодежного форума в Новосибирске – в фоторепортаже «Сибирской католической газеты»: