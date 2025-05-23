Святой Дух выбрал Папу, Святой Дух выбрал нас — о встрече молодежи в Челябинске

Святой Дух выбрал Папу, Святой Дух выбрал нас — о встрече молодежи в Челябинске

Май 23, 2025

«Надеющиеся на Господа пойдут – и не утомятся» (Ис 40:31) – под таким девизом прошла Епархиальная встреча молодежи в Челябинске. Каждый день мы были свидетелями того, что наши боли, страхи и надежды – это место силы Бога, место Его особой благодати.

У нас было чуть меньше четырех дней для того, чтобы открыть сердца, быть чуткими к голосу нашего Господа, к словам священников, епископа и монахинь, к друг другу. Времени не так много, а без помощи Святого Духа это просто невозможно. Поэтому в самый первый день (то есть вечер), Он указал на Папу, а после указал и на нас. Мы радовались за Папу, за всех нас, католиков. Позже отец Илья Астапов на конференции спросил: «Знаете ли вы, кто надежда Католической Церкви?» – и в храме Святой Анны в Екатеринбурге некоторые участники без сомнений ответили: «Мы – ».  И вроде бы я это понимала, но когда это сказали вслух, внутри ёкнуло: «Бог выбрал не только Папу, но и меня, и тебя». И мы радовались, танцевали и пели песни Льву XIV, потому что знаем, что это воля Творца. Он избрал нашего брата, который сможет сохранить ценности, приумножить любовь и проповедовать мир. И это для нас счастье. Я не смогла поучаствовать в написании письма Папе, но, прочитав его позднее, не могла перестать улыбаться. Это такой знак единства католиков по всей земле, будто письмо написано близкому родственнику, которого очень давно наша российская ждет в гости. Ведь чудо? Встреча молодежи в Юбилейный год Надежды была открыта именно так.

На встрече мы говорили о себе, о нашей жизни и о том, как мы можем служить Богу. Каждый верующий в Иисуса Христа сталкивается с вопросом: «А к чему я призван?». Особенно молодежь терзается сомнениями и страхами перед выбором, перед будущим. И оказывается, все очень просто: мы призваны к жизни. Жить – значит прославлять Бога. Отец Илья, сестра Юлиана (с. Юлиана Гостковска SSpS – ред.) рассказали о призвании к богопосвященной жизни, о прославлении Бога в семейной жизни, о ролях мужчины и женщины. Для меня было важно услышать такие, казалось бы, простые истины: живи, радуйся жизни, Бог тебя любит. А я очень люблю усложнять, тревожиться и рисовать себе страшные последствия своих выборов. Но и в этих моих переживаниях, я знаю, что Бог меня не оставляет. Он посылает мне людей, которые помогают принять правильное решение и утешают. На этой встрече я смогла поговорить с сестрой Юлианой о страхах, которые я испытываю перед одним из главных событий в моей жизни – венчанием. Молодёжные встречи — это место, где можно найти помощь, получить совет, а иногда даже предложение сопровождения в размышлениях, молитве, совместных беседах и после встречи. Поэтому так важно не бояться и подходить за помощью к мудрым людям.

Удивительно, что большое впечатление на людей, которые совсем недавно присоединились к католической церкви, производит Адорация. Удивительно не потому, что это что-то такое простое, не требующее внимание, а потому, что обычно всегда насыщены событиями, но при всем этом встреча с Богом – самое ценное. Тишина, Пресвятые Дары на престоле в алтаре, горят свечи, в храме темно. И с самых первых секунд все погружаются в молчаливую молитву. Я почувствовала справа взгляд на себе, повернулась, и мне задали вопрос: «А когда мы будем молиться?», – я ответила: «Сейчас :)». Вопрос мне задал мой жених, который совсем недавно стал католиком, не имеет большого опыта и не сразу понял, почему никто не читает розарий, литании и другие молитвы вслух. Остаться наедине с Богом, один на один – неожиданно. А после, по пути домой, он сказал, что именно это время в молитве у Пресвятых Даров было самым большим впечатлением и открытием для него. Слава Богу! :) Не только это тронуло мое сердце, но и то, как мы обнимались с моим братом и сестрой во время молитвы на Адорации, и как от счастья и любви могут бежать в это время слезы…

Каждая встреча особенна по-своему. Я забираю много новых мыслей (где-то может старые мысли, которые болтались в моей голове, но не обретали словесную форму). Яркие впечатления и воспоминания складываю в копилку счастливых дней.

Если получилось дочитать моё свидетельство до конца, то помолитесь за меня и мою семью один раз «Радуйся Мария». Спасибо! С Богом :) !


Екатерина Шангова, г. Тюмень

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