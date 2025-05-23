Святой Дух выбрал Папу, Святой Дух выбрал нас — о встрече молодежи в Челябинске

«Надеющиеся на Господа пойдут – и не утомятся» (Ис 40:31) – под таким девизом прошла Епархиальная встреча молодежи в Челябинске. Каждый день мы были свидетелями того, что наши боли, страхи и надежды – это место силы Бога, место Его особой благодати.

У нас было чуть меньше четырех дней для того, чтобы открыть сердца, быть чуткими к голосу нашего Господа, к словам священников, епископа и монахинь, к друг другу. Времени не так много, а без помощи Святого Духа это просто невозможно. Поэтому в самый первый день (то есть вечер), Он указал на Папу, а после указал и на нас. Мы радовались за Папу, за всех нас, католиков. Позже отец Илья Астапов на конференции спросил: «Знаете ли вы, кто надежда Католической Церкви?» – и в храме Святой Анны в Екатеринбурге некоторые участники без сомнений ответили: «Мы – молодежь». И вроде бы я это понимала, но когда это сказали вслух, внутри ёкнуло: «Бог выбрал не только Папу, но и меня, и тебя». И мы радовались, танцевали и пели песни Льву XIV, потому что знаем, что это воля Творца. Он избрал нашего брата, который сможет сохранить ценности, приумножить любовь и проповедовать мир. И это для нас счастье. Я не смогла поучаствовать в написании письма Папе, но, прочитав его позднее, не могла перестать улыбаться. Это такой знак единства католиков по всей земле, будто письмо написано близкому родственнику, которого очень давно наша российская семья ждет в гости. Ведь чудо? Встреча молодежи в Юбилейный год Надежды была открыта именно так.

На встрече мы говорили о себе, о нашей жизни и о том, как мы можем служить Богу. Каждый верующий в Иисуса Христа сталкивается с вопросом: «А к чему я призван?». Особенно молодежь терзается сомнениями и страхами перед выбором, перед будущим. И оказывается, все очень просто: мы призваны к жизни. Жить – значит прославлять Бога. Отец Илья, сестра Юлиана (с. Юлиана Гостковска SSpS – ред.) рассказали о призвании к богопосвященной жизни, о прославлении Бога в семейной жизни, о ролях мужчины и женщины. Для меня было важно услышать такие, казалось бы, простые истины: живи, радуйся жизни, Бог тебя любит. А я очень люблю усложнять, тревожиться и рисовать себе страшные последствия своих выборов. Но и в этих моих переживаниях, я знаю, что Бог меня не оставляет. Он посылает мне людей, которые помогают принять правильное решение и утешают. На этой встрече я смогла поговорить с сестрой Юлианой о страхах, которые я испытываю перед одним из главных событий в моей жизни – венчанием. Молодёжные встречи — это место, где можно найти помощь, получить совет, а иногда даже предложение сопровождения в размышлениях, молитве, совместных беседах и после встречи. Поэтому так важно не бояться и подходить за помощью к мудрым людям.

Удивительно, что большое впечатление на людей, которые совсем недавно присоединились к католической церкви, производит Адорация. Удивительно не потому, что это что-то такое простое, не требующее внимание, а потому, что встречи молодежи обычно всегда насыщены событиями, но при всем этом встреча с Богом – самое ценное. Тишина, Пресвятые Дары на престоле в алтаре, горят свечи, в храме темно. И с самых первых секунд все погружаются в молчаливую молитву. Я почувствовала справа взгляд на себе, повернулась, и мне задали вопрос: «А когда мы будем молиться?», – я ответила: «Сейчас :)». Вопрос мне задал мой жених, который совсем недавно стал католиком, не имеет большого опыта и не сразу понял, почему никто не читает розарий, литании и другие молитвы вслух. Остаться наедине с Богом, один на один – неожиданно. А после, по пути домой, он сказал, что именно это время в молитве у Пресвятых Даров было самым большим впечатлением и открытием для него. Слава Богу! :) Не только это тронуло мое сердце, но и то, как мы обнимались с моим братом и сестрой во время молитвы на Адорации, и как от счастья и любви могут бежать в это время слезы…

Каждая встреча особенна по-своему. Я забираю много новых мыслей (где-то может старые мысли, которые болтались в моей голове, но не обретали словесную форму). Яркие впечатления и воспоминания складываю в копилку счастливых дней.

Если получилось дочитать моё свидетельство до конца, то помолитесь за меня и мою семью один раз «Радуйся Мария». Спасибо! С Богом :) !



Екатерина Шангова, г. Тюмень